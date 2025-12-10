Ολυμπιακός: Καθυστέρησε η επιστροφή των «ερυθρολεύκων» λόγω πάγου στα φτερά του αεροπλάνου – Ακραίο κρύο στην Αστάνα

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε απρόσμενη καθυστέρηση στην επιστροφή του από την Αστάνα, καθώς ο πάγος που σχηματίστηκε στα φτερά του αεροσκάφους δεν επέτρεψε την άμεση απογείωση.
  • Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή τα τελευταία 24ωρα, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους -22°C, οδήγησαν στην αναγκαία διαδικασία αποπαγοποίησης του αεροσκάφους.
  • Παρά το τσουχτερό κρύο, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη (1-0) στη φετινή φάση των ομίλων του Champions League, διατηρώντας «ζωντανή» την προσπάθεια πρόκρισης στα νοκ-άουτ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός
Φωτογραφία: Intime

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε απρόσμενη καθυστέρηση στην επιστροφή του από την Αστάνα, καθώς ο πάγος που σχηματίστηκε στα φτερά του αεροσκάφους λόγω των πολικών θερμοκρασιών δεν επέτρεψε την άμεση απογείωση.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή τα τελευταία 24ωρα είχαν ήδη δυσκολέψει την αποστολή των «ερυθρόλευκων» κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Καϊράτ.

Την Τρίτη (09/12), η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα του Καζακστάν έπεσε στους -22°C, με την πραγματική αίσθηση να φτάνει τους -29°C.

Παρά το τσουχτερό κρύο, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη (1-0) στη φετινή φάση των ομίλων του Champions League χάρη στο εντυπωσιακό γκολ του Ζέλσον Μάρτινς στο 73ο λεπτό.

Η ομάδα του Ζοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο, είχε δύο δοκάρια και αρκετές χαμένες ευκαιρίες, διατηρώντας «ζωντανή» την προσπάθεια πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Στην επιστροφή, όμως, η αποστολή χρειάστηκε να περιμένει: λόγω του πάγου που είχε καλύψει τα φτερά, σύμφωνα με το Sport24, το αεροπλάνο υπεβλήθη σε διπλή διαδικασία αποπαγοποίησης με νερό προτού δοθεί άδεια για απογείωση.

Μόνο όταν ολοκληρώθηκαν όλα τα στάδια, το αεροσκάφος μπόρεσε να αναχωρήσει για Αθήνα, προκαλώντας σημαντική καθυστέρηση στην πολύωρη πτήση.

Στο μεταξύ, ο Ροντινέι ήταν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Ο Βραζιλιάνος μπακ ξεχώρισε με την απόδοσή του και, πιστός στο χιουμοριστικό του στιλ, ανέβασε ένα επικό στόρι στα social media για το κρύο της Αστάνα, σχολιάζοντάς το με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Έρχονται τα πρώτα SMS προς τους δικαιούχους

Η συνήθεια που προστατεύει τον εγκέφαλο από τη γήρανση, σύμφωνα με μελέτη

Λαϊκές αγορές: «Συρρικνωμένες» λόγω μπλόκων και κακοκαιρίας – Διαμαρτυρίες παραγωγών για το Ψηφιακό Τιμολόγιο

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πώς υπολογίζεται και πότε θα καταβληθεί – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις περιπτώσεις απόλυσης...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:54 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αργεντινή: Έφοδος σε συλλόγους και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία για ύποπτες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Αρκετοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της Αργεντινής, ανάμεσά τους η Ρασίνγκ, η Ιντεπεντιέντε, η Μπάν...
02:38 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Κιλιάν Εμπαπέ: «Απειλεί» ένα από τα αγαπημένα ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Το να φοράς τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League μοιάζει να δίνει φτερά σε κάθε επ...
01:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μόντε Μόρις

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφής, καθώς ...
00:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Champions League: Σπουδαίο «διπλό» της Λίβερπουλ στο Μιλάνο – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 26ος ο Ολυμπιακός

Πλούσια σε συγκινήσεις και ανατροπές ήταν η αγωνιστική βραδιά της League Phase του Champions L...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα