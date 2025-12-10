Σουηδία: Η πριγκίπισσα Βικτώρια ανέβηκε σε μαχητικό Gripen και «αναχαίτισε» εχθρικά αεροσκάφη

Σουηδία: Η πριγκίπισσα Βικτώρια ανέβηκε σε μαχητικό Gripen και «αναχαίτισε» εχθρικά αεροσκάφη
Η πριγκίπισσα διάδοχος της Σουηδίας, Βικτώρια, έβαλε τη στολή πιλότου μαχητικού και αναχαίτισε δυο εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής αποστολής, η πριγκίπισσα πέταξε με μαχητικό Gripen και αναχαίτισε δύο εχθρικά αεροσκάφη που επιχείρησαν να πλήξουν, σύμφωνα με το σενάριο, γέφυρες της χώρας.


Επρόκειτο για σενάριο πολέμου -με τη Σουηδία να έχει μόλις πρόσφατα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ- λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σημειώνεται ότι η άσκηση αυτή δεν ήταν ΝΑΤΟϊκή.


Η πριγκίπισσα Βικτόρια ξεκίνησε την εκπαίδευσή της το 2024 και προετοιμάζεται για τον μελλοντικό της ρόλο ως αρχηγός κράτους.

Πήρε μέρος σε όλα τα στάδια αυτής της αποστολής, εξασφαλίζοντας κατανόηση της πραγματικότητας ενός πιλότου αλλά και τη φύση της εναέριας μάχης.

