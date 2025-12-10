Σουηδία: Η πριγκίπισσα Βικτώρια ανέβηκε σε μαχητικό Gripen και «αναχαίτισε» εχθρικά αεροσκάφη

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Σουηδίας, Βικτώρια, έβαλε τη στολή πιλότου μαχητικού και αναχαίτισε δυο εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής αποστολής, η πριγκίπισσα πέταξε με μαχητικό Gripen και αναχαίτισε δύο εχθρικά αεροσκάφη που επιχείρησαν να πλήξουν, σύμφωνα με το σενάριο, γέφυρες της χώρας.

I’ve told you why the Gripen is such a good fighter jet. Now let me tell you about Her Royal Highness — an officer and a Crown Princess. Greetings from the Kingdom of Sweden. pic.twitter.com/1VLdvcA5ka — Ebba Busch (@BuschEbba) December 9, 2025



Επρόκειτο για σενάριο πολέμου -με τη Σουηδία να έχει μόλις πρόσφατα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ- λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σημειώνεται ότι η άσκηση αυτή δεν ήταν ΝΑΤΟϊκή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria Bernadotte Westling (@victoria_westling)



Η πριγκίπισσα Βικτόρια ξεκίνησε την εκπαίδευσή της το 2024 και προετοιμάζεται για τον μελλοντικό της ρόλο ως αρχηγός κράτους.

Πήρε μέρος σε όλα τα στάδια αυτής της αποστολής, εξασφαλίζοντας κατανόηση της πραγματικότητας ενός πιλότου αλλά και τη φύση της εναέριας μάχης.

Πηγή: ΕΡΤNews