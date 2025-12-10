Μαρινάκης: Απευθύνω έκκληση στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης ώστε να γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο

Έκκληση στους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία εκπροσώπησης προκειμένου να γίνει συνάντηση με την κυβέρνηση σε υψηλό επίπεδο απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Απευθύνω, λοιπόν, μία έκκληση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, δηλαδή είναι οι τάδε οι συγκεκριμένοι 5, 10, 15 όσοι είναι τέλος πάντων ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη στιγμή για να μην πω την επόμενη στιγμή, την επόμενη μέρα το πολύ να γίνει μία συνάντηση σε υψηλό επίπεδο», είπε στο Action24 ο Παύλος Μαρινάκης.

Σε ερώτηση αν η συνάντηση αυτής της αντιπροσωπείας θα γίνει με τον Πρωθυπουργό, όπως ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ο Παύλος Μαρινάκης δεν το απέκλεισε. «Αυτό θα ανακοινωθεί όταν οριστούν οι εκπρόσωποι», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επιπλέον σημείωσε ότι «η δική μας κυβέρνηση νομοθέτησε τη νόμιμη επιστροφή φόρου κατανάλωσης πετρελαίου» και ανέφερε ότι οι επιδοτήσεις φέτος στους αγρότες θα είναι στα 3,7 δισ. ευρώ.

«Το ξαναλέω: ναι στον διάλογο, ναι στην ικανοποίηση αιτημάτων χωρίς να δημιουργείται για τη χώρα και την οικονομία της και τους υπόλοιπους πολίτες – όχι δηλαδή με υπερβολές προηγούμενων δεκαετιών. Ναι σε όλα αυτά αλλά όχι στην παρεμπόδιση κρίσιμων λειτουργιών και στην ταλαιπωρία της κοινωνίας. Η κυβέρνηση αυτή είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όπως κάθε κυβέρνηση. Οφείλει λοιπόν όταν βλέπει ότι τα δικαιώματα των πολλών παραβιάζονται να παρεμβαίνει», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και πρόσθεσε: «Το ξαναλέω για να μην πετάμε στα σύννεφα ό,τι γίνει όπως έχουν γίνει πολλά μέχρι τώρα θα είναι ζυγισμένο και μετρημένο και όσο κι αν κάποιοι αντιδρούν, κάποιες μειοψηφίες -δεν είναι η πλειονότητα των αγροτών και ειδικά οι κτηνοτρόφοι έχουν και δίκιο να φωνάζουν και παραπάνω λόγω της ευλογιάς για να είμαστε δίκαιοι μαζί τους- θα ελεγχθούν ξανά. Δεν θα ξαναδώσει το κράτος λεφτά σε αυτούς που δεν δικαιούνται και κρατήστε το αυτό οι πραγματικοί αγρότες οι υγιώς λειτουργούντες αγρότες, κτηνοτρόφοι, άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πάρουν παραπάνω».