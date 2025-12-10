ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα – Τα στρατόπεδα και η κρίσιμη ομιλία Φάμελλου

Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις 13:00 σήμερα στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής στρέφονται τα βλέμματα με φόντο την υποδοχή που επιφύλαξε στους πρώην «συντρόφους» του στο Παλλάς ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του.

Στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί προβληματισμός για την επόμενη μέρα αλλά και για την στάση απέναντι στο νέο πολιτικό φορέα που φαίνεται ότι ετοιμάζεται ο πρώην Πρωθυπουργός. Έτσι επισήμως η σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ γίνεται για τον προϋπολογισμό αλλά όλοι αναμένουν την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου και το τι θα πει αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τις συνεργασίες.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», στην Κουμουνδούρου έχουν διαμορφωθεί τέσσερα «στρατόπεδα» σε σχέση με την στάση που πρέπει να υιοθετηθεί έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελλος και άτομα από το στενό περιβάλλον του στέκονται επικριτικά απέναντι στην ομιλία Τσίπρα στο Παλλάς αλλά αναγνωρίζουν ότι η ανασύνταξη της Κεντροαριστεράς πρέπει να περιλαμβάνει και τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάντως οι θέσεις στον εξώστη του Παλλάς για τον Σωκράτη Φάμελλο και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε αμηχανία για τα μηνύματα που ήθελε να στείλει ο Αλέξης Τσίπρας.

Το δεύτερο «στρατόπεδο» περιλαμβάνει στελέχη που είναι στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και ο Διονύσης Καλαματιανός που θεωρούν ότι η παρουσίαση στο Παλλάς πρέπει να τοποθετηθεί στο παρελθόν και τα στελέχη να προχωρήσουν στην ανασύνταξη του χώρου με συγκλίνουσες πορείες με τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην τρίτη ομάδα εντάσσονται στελέχη, όπως ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο Βασίλης Κόκκαλης, που δεν έχουν επηρεαστεί από την ομιλία Τσίπρα και θεωρούν ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συμπαραταχθούν με τον πρώην Πρωθυπουργό.

Τέλος η τέταρτη ομάδα συγκροτείται από τον Παύλο Πολάκη και στελέχη που τον υποστηρίζουν τα οποία βλέπουν αντιπαραθετικά τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα και βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης με τον πρώην Πρωθυπουργό.