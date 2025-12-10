Κυρανάκης: «Οι αγρότες εκβιάζουν την κυβέρνηση» – Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ερωτηθείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι «θεωρώ ότι ειδικά στην παρούσα συγκυρία με όλα αυτά που γνωρίζουμε από τη δικογραφία και έχουν ακουστεί στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η ώρα να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με αλήθειες, αλήθειες οι οποίες μπορεί σε κάποιους να αρέσουν και σε κάποιους να μην αρέσουν. Εδώ ποια είναι η αλήθεια; Είναι ότι πρέπει επιτέλους να αλλάξει στη χώρα μας ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται ποιος νόμιμος δικαιούχος και ποιος δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να εκβιάζεται οποιαδήποτε κυβέρνηση από ένα μπλόκο».

Σε ερώτηση να διευκρινίσει εάν όντως θεωρεί ότι οι αγρότες με τις κινητοποιήσεις τους εκβιάζουν την κυβέρνηση απάντησε: «Κανονικά το πιστεύω και το πιστεύει και όλη η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτά τα μπλόκα και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της».

Ωστόσο αποδέχθηκε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται να ασχοληθεί με το θέμα του κόστους παραγωγής και το θέμα των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Δήλωσε ότι συντάσσεται με το αίτημα των αγροτών για μία δίκαιη αλυσίδα τροφίμων.

Παράλληλα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό του υπουργείου για τις αστικές συγκοινωνίες και τον σιδηρόδρομο. Εξήγησε ότι με την απόφαση για αντικατάσταση των τρόλεϊ με ηλεκτρικά λεωφορεία εξοικονομούνται χρήματα για τον Έλληνα φορολογούμενο και δίνεται οι δυνατότητα για περισσότερα δρομολόγια.

Σημείωσε ότι έως τις αρχές του επόμενου έτους θα κυκλοφορούν 1.075 νέα λεωφορεία και εξήγησε ότι θα τοποθετηθούν κάμερες στα λεωφορεία για αυτόματη βεβαίωση παραβάσεων σε όσους εμποδίζουν τη διέλευση.

Για τον σιδηρόδρομο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι έως το 2027 η χώρα θα έχει 23 νέα τρένα με δαπάνη της ιταλικής εταιρείας, με ρήτρα καταγγελίας της σύμβασης αν δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Επιπλέον υποστήριξε ότι η πλήρης εγκατάσταση των ευρωπαϊκών συστημάτων ασφαλείας (σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, ETCS) στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα γίνει έως το καλοκαίρι του 2026.

