Παπασταύρου: Yπάρχει επιτάχυνση στις ενεργειακές συμφωνίες – Είμαστε στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής

  • Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι “οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν σαφές αποτύπωμα για την Ελλάδα” και πως “η χώρα μας είναι στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής”.
  • Ο κ. Παπασταύρου, επιστρέφοντας από τις ΗΠΑ, εξέφρασε αισιοδοξία για την αντιμετώπιση της Ελλάδας από τους ομολόγους, χάρη στην αναβαθμισμένη θέση της στη διεθνή ενεργειακή πολιτική.
  • Σκοπός του ταξιδιού του στις ΗΠΑ ήταν η ενημέρωση Αμερικανών γερουσιαστών για τη συμβολή των συμφωνιών στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ τόνισε ότι “πλέον μας αντιμετωπίζουν σχεδόν με θαυμασμό” για τα οικονομικά επιτεύγματα.
Enikos Newsroom

πολιτική

Παπασταύρου

«Οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν σαφές αποτύπωμα για την Ελλάδα» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. 

«Η χώρα μας είναι στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής», τόνισε στην ΕΡΤ ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος μόλις επέστρεψε από τις ΗΠΑ, όπου είχε κρίσιμες επαφές. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε αισιόδοξος για το πώς αντιμετωπίστηκε από τους ομολόγους χάρη στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας στη διεθνή ενεργειακή πολιτική.

Μιλώντας για την ελληνική οικονομία τόνισε «πλέον μας αντιμετωπίζουν σχεδόν με θαυμασμό, όσον αφορά τα οικονομικά επιτεύγματα». Αναφορικά με τις ενεργειακές συμφωνίες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα εξήγησε ότι σκοπός του ταξιδιού ήταν να ενημερώσει Αμερικανούς γερουσιαστές το πώς αυτές θα συμβάλουν στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

