Γερουλάνος: Η λίστα της χαμένης ευκαιρίας για το Ταμείο Ανάκαμψης

Σύνοψη από το

  • Ο Παύλος Γερουλάνος, με ανάρτησή του στο Facebook, κατηγορεί την κυβέρνηση για «ακόμα μία μέγιστη αναθεώρηση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη δεύτερη μέσα σε τέσσερις μήνες.
  • Η κυβέρνηση υπέβαλε νέα πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» που αφορά 153 από τα συνολικά 180 μέτρα/δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή το 85%.
  • Το ΠΑΣΟΚ, διά στόματος Γερουλάνου, παρουσιάζει τρίτη λίστα 135 μέτρων και έργων για τα οποία η κυβέρνηση ζητά μείωση στόχων, αλλαγή χρονοδιαγράμματος ή την απένταξή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γερουλάνος: Η λίστα της χαμένης ευκαιρίας για το Ταμείο Ανάκαμψης

Με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρεται στο Ταμείο Ανάκαμψης.

«Ακόμα μία μέγιστη αναθεώρηση – δεύτερη μέσα σε μόλις 4 μήνες – του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σωρεία τροποποιήσεων αλλά και απεντάξεων μέτρων και στόχων στο παρά πέντε της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Aλλά η κυβέρνηση, για ακόμη μία φορά, αρνείται να ενημερώσει ολοκληρωμένα την ελληνική κοινωνία. Επιχειρούμε να το κάνουμε εμείς. Πάλι» σημειώνει.

«Τώρα η κυβέρνηση υπέβαλε νέα πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» για συνολικά 153 μέτρα από τα συνολικά 180 μέτρα / δράσεις (ποσοστό 85%!) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα 18 τα έχει διαφημίσει δεόντως η κυβέρνηση γιατί έχουν καλά νέα. Για τα υπόλοιπα όμως 135 μέτρα δεν είπε κουβέντα. Για αυτό και σήμερα ως ΠΑΣΟΚ κάνουμε το τρίτο βήμα: παρουσιάζουμε τρίτη λίστα 135 μέτρων και ακόμα περισσότερων έργων για τα οποία η κυβέρνηση φαίνεται, με βάση το κείμενο της πρότασης αναθεώρησης που η ίδια υπέβαλε πριν λίγες μέρες στα ευρωπαϊκά όργανα, να ζητάει μείωση στόχων και περιεχομένου ή/και αλλαγή χρονοδιαγράμματος ή/και την απένταξή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» τονίζει ο κ. Γερουλάνος.

Δείτε την ανάρτηση:

