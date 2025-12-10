Στο λιμάνι του Βόλου οι αγρότες – Ισχυρή η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων

  • Τα πρώτα τρακτέρ από τις Μικροθήβες έκαναν την εμφάνισή τους στον Βόλο με στόχο να περάσουν από το επιβατικό λιμάνι, όπου τους περιμένουν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και κλούβες.
  • Καθ’ οδόν βρίσκονται και αγρότες από Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα με διάφορα οχήματα, ενώ παράλληλα οι αλιείς ετοιμάζονται για θαλάσσιο αποκλεισμό.
  • Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει και στο Τελωνείο, καθώς και στον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση των αγροτών.
Τα πρώτα τρακτέρ από τις Μικροθήβες έκαναν την εμφάνισή τους στον Βόλο με στόχο να περάσουν από το επιβατικό λιμάνι. Εκεί τους περιμένουν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και κλούβες που έχουν παραταχθεί τόσο στην είσοδο, όσο και στην έξοδο του λιμανιού.

Την ίδια ώρα, καθ’ οδόν βρίσκονται οι αγρότες από Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα, οι οποίοι φτάνουν με Ι.Χ., αγροτικά οχήματα, αλλά και λεωφορεία.

Παράλληλα, οι αλιείς ετοιμάζονται να προχωρήσουν και σε θαλάσσιο αποκλεισμό. Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει και στο Τελωνείο, όπου αυτή την ώρα τοποθετείται κλούβα των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στο σημείο όπου οι αγρότες σχεδίαζαν να αποκλείσουν.

Στο πλευρό των αγροτών και οι αλιείς στον Βόλο

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και ο εμπορευματικός σταθμός του λιμανιού, όπου ήδη έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, εμποδίζοντας τους αγρότες να εισέλθουν και εκεί.

 

