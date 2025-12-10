Νέος Κόσμος: Συνελήφθη DJ που είχε κάνει σούπερ μάρκετ ναρκωτικών το σπίτι του – «Άσε το μιξάρισμα σε μένα»

  • Ένας 49χρονος DJ συνελήφθη στον Νέο Κόσμο, καθώς είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του σε σούπερ μάρκετ ναρκωτικών.
  • Ο συλληφθείς κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση διαφόρων μορφών ναρκωτικών ουσιών, φαρμακευτικών δισκίων, παραισθησιογόνων μανιταριών και αναβολικών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.
  • Σημειώνεται ότι ο 49χρονος είχε συλληφθεί και το 2016 για κατοχή ναρκωτικών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ουσιών, ζυγαριές ακριβείας και 2.215 ευρώ.
Ένας 49χρονος DJ συνελήφθη την Δευτέρα (08/12), καθώς είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του στον Νέο Κόσμο, σε σούπερ μάρκετ ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, ο 49χρονος συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση διάφορων μορφών ναρκωτικών ουσιών, καθώς και φαρμακευτικών δισκίων, αποξηραμένων παραισθησιογόνων μανιταριών και αναβολικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος είχε συλληφθεί και τον Δεκέμβριο του 2016 για κατοχή ναρκωτικών, και συγκεκριμένα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης βάρους 1,2 κιλών ενώ είχε και 21 ηρεμιστικά δισκία.

Ειδικότερα, από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Κοκαΐνη, μικτού βάρους -7,25- γραμμαρίων,
  • βραστή κοκαΐνη, μικτού βάρους -2,3- γραμμαρίων,
  • ηρωίνη, μικτού βάρους -8,85- γραμμαρίων,
  • κεταμίνη, μικτού βάρους -115,95- γραμμαρίων,
  • αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια, μικτού βάρους -402- γραμμαρίων,
  • κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μικτού βάρους -23,6- γραμμαρίων,
  • «3MMC» μικτού βάρους -17,8- γραμμαρίων,
  • «2MMC» μικτού βάρους -1,1- γραμμαρίων,
  • «3-MMA» μικτού βάρους -6- γραμμαρίων,
  • αμφεταμίνη, μικτού βάρους -3,15- γραμμαρίων,
  • -42- χαρτάκια εμποτισμένα με την χημική ουσία «LSD»,
  • «MDMA» μικτού βάρους -25,95- γραμμαρίων,
  • -235- διάφορα δισκία, πλήθος θραυσμάτων δισκίων «XTC» (ecstasy),
  • ζελεδάκι,
  • χημικές ουσίες κατάλληλες για νόθευση ναρκωτικών μικτού βάρους -22,6- γραμμαρίων,
  • άγνωστες χημικές ουσίες μικτού βάρους -13,8- γραμμαρίων,
  • -6- γυάλινα φιαλίδια με ουσίες που εμπίπτουν στον πίνακα απαγορευμένων αναβολικών ουσιών,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων,
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών,
  • -3- κινητά τηλέφωνα και
  • -2.215- ευρώ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

