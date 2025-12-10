ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβλήθηκαν 28,78 εκατ. ευρώ σε 15.309 αγρότες – Οι δικαιούχοι

Σύνοψη από το

  • Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε το βράδυ της Τρίτης σε νέες πληρωμές ύψους 28,78 εκατ. ευρώ προς 15.309 αγρότες, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων.
  • Συνολικά αυτήν την εβδομάδα, στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών κατατέθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ.
  • Οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται, με τους απαραίτητους ελέγχους να διασφαλίζουν ότι κάθε ευρώ πηγαίνει στους πραγματικά δικαιούχους και μόνο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε το βράδυ της Τρίτης (9/12), σε νέες πληρωμές ύψους 28,78 εκατ. ευρώ προς 15.309 αγρότες.

Συγκεκριμένα πληρώθηκαν:

Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024:

  • 23,63 εκατ. ευρώ
  • 15.162 δικαιούχοι

Υπόλοιπες κατηγορίες:

  • 5,15 εκατ. ευρώ
  • 147 δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα είχαν προηγηθεί οι πληρωμές για το  Μέτρο 23 (157,47 εκατ. ευρώ σε 131.444 δικαιούχους) και για τις Αυτόχθονες φυλές 2024 (18 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους)

Συνολικά αυτήν την εβδομάδα στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών κατατέθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές συνεχίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε κάθε ευρώ να πηγαίνει στους πραγματικά δικαιούχους και μόνο.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το σημάδι σε αυτό το σημείο του σώματος μπορεί να σχετίζεται με διαβήτη, καρδιακές νόσους και εγκεφαλικό

Η Νο1 άσκηση που πρέπει να κάνετε καθημερινά αν έχετε ελάχιστο χρόνο

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 12 Δεκεμβρίου

Στις 5 πρώτες θέσεις των χωρών – μελών του ΟΟΣΑ με την υψηλότερη έμμεση φορολογία η Ελλάδα – Πόσο επιβαρύνονται μεσαία και ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:25 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα και τι αλλάζει φέτος – Τι ισχύει σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης

Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων 2025, καθώς η καθορισμένη ημερομηνία, η 21η...
08:45 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Χριστούγεννα 2025: Εναλλακτικοί προορισμοί για φθηνές χειμερινές διακοπές – Πόσα χρήματα θα ξοδέψετε για διαμονή ανά περιοχή

Tα Χριστούγεννα πλησιάζουν και αρκετοί Έλληνες σκέφτονται να κάνουν διακοπές κατά το διάστημα ...
07:49 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Πρωταθλήτρια στους έμμεσους φόρους η Ελλάδα – Πόσο επιβαρύνονται τα χαμηλά και μεσαία στρώματα

Στις πέντε πρώτες θέσεις των χωρών- μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης...
07:35 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως τις 12 Δεκεμβρίου

Συνολικά 62.580.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 53.401 δικαιούχους, έως την Παρασκευή (12/12) στο π...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα