Βόλος: «Τελεσίγραφο» σε αγρότες και αλιείς να αποχωρήσουν από το λιμάνι

Αγρότες και αλιείς έχουν περικυκλώσει από το πρωί της Τετάρτης (10/12) το λιμάνι του Βόλου, τόσο από την στεριά όσο και από την θάλασσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν από λίγο οι αγρότες και οι αλιείς έλαβαν από τις αρχές «τελεσίγραφο» να ολοκληρώσουν την διαμαρτυρία τους και να αποχωρήσουν από το λιμάνι μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενημερώθηκαν ότι θα ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις όταν παρακωλύεται η συγκοινωνία.

«Αποχωρήστε σε δέκα λεπτά» αναφέρεται στο «τελεσίγραφο» της Εισαγγελίας Βόλου προς τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς από τη Θεσσαλία, που έχουν αποκλείσει το λιμάνι του Βόλου, σύμφωνα με τον «Ταχυδρόμο».

Σε κλοιό το λιμάνι του Βόλου – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

Σε αγροτικό κλοιό βρίσκεται το λιμάνι του Βόλου, το οποίο έχει αποκλειστεί τόσο από στεριά με εκατοντάδες τρακτέρ, όσο και από την θάλασσα από αλιείς. Οι αγρότες δίνουν δυναμικό παρών, ενώ στο σημείο έφτασαν και συνάδελφοί τους από την Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.

Αρχικά, οι αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το λιμάνι του Βόλου, συνάντησαν ισχυρή αστυνομική παρουσία και δυνάμεις του λιμενικού προκειμένου να μην περάσουν μέσα και κάνουν κατάληψη, κι έτσι αποχώρησαν έπειτα από διαπραγματεύσεις με τον με τον ταξίαρχο Μπιλιάλη και τον λιμενάρχη Βόλου Ιωάννη Κοντοστέργιο, ώστε να μεταβούν στο εμπορικό λιμάνι στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας, για να μην έρθουν σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Παράλληλα και οι παραγωγοί από την υπόλοιπη Θεσσαλία που έφτασαν στον Βόλο από το μπλόκο των Μικροθηβών παραμένουν προς το παρόν στο σημείο και αναμένεται σύντομα να αποχωρήσουν, όπως μεταδίδει το magnesianews.gr.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του επιβατικού λιμανιού. Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει και στο Τελωνείο, όπου τοποθετήθηκε κλούβα των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στο σημείο που οι αγρότες σχεδίαζαν να αποκλείσουν. Ίδια εικόνα και στον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού, όπου ήδη έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, εμποδίζοντας τους αγρότες να εισέλθουν και εκεί.

Εκπρόσωπος των αγροτών από τις Μικροθήβες ζήτησε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ για να πραγματοποιηθεί η ειρηνική τους διαμαρτυρία: «Είμαστε από το μπλόκο Μικροθηβών. Δεν έχουμε έρθει εδώ για φασαρία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ανεπίτρεπτο. Υπάρχουν ήδη δέκα διμοιρίες των ΜΑΤ, για να κάνουν τι; Να σταματήσουν ποιον; Εδώ είμαστε στο επιβατικό λιμάνι. Όλη η κοινωνία είναι μαζί μας, σε λίγο θα είναι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία και όλες οι κοινωνικές ομάδες στο πλευρό μας. Θέλουμε να σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσουν τα τρακτέρ από εδώ και να κινηθούμε στο εμπορικό κομμάτι του λιμανιού και να αποκλείσουμε αυτό. Και εσείς σε ένδειξη καλής θέλησης να πάρετε τις κλούβες και να αφήσετε τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Αυτή είναι η απόφασή μας».

ΕΛ.ΑΣ: Κρίσιμη υποδομή το λιμάνι

Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας διεμήνυσε στους αγρότες ότι θα πρέπει να σεβαστούν την κρίσιμη υποδομή του λιμένα: «Δεν έχουμε κανέναν σκοπό να συγκρουστούμε μαζί σας. Δεν θέλουμε να υπάρξει τέτοιο θέμα. Είναι μια κρίσιμη υποδομή και παρακαλούμε να το σεβαστείτε, θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Είναι κρίσιμες καταστάσεις για όλους μας και πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλο. Παρακαλώ πολύ να μη δημιουργήσετε θέμα στον λιμένα και δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση από εμάς».

