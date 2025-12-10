Υπόθεση Novartis: Κατέθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης – «Είχε ζημιές το 2014 – Πώς γίνεται να με δωροδοκεί για να… ζημιωθεί;»»

Με την κατάθεση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επανέλαβε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε δωροδοκήθηκε ή ευνόησε τη Novartis, συνεχίστηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση.

της Άννας Κανδύλη

Ο κ. Γεωργιάδης επιβεβαίωσε «στο ακέραιο» την αρχική του κατάθεση, υπογραμμίζοντας ότι κατά την υπουργική του θητεία την περίοδο 2013-2014 η φαρμακευτική δαπάνη έπεσε στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «αν με λάδωναν για να τους καταστρέψω, θα έπρεπε να είμαι αυτοκράτορας τώρα, όχι απλώς υπουργός».

Ο υπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Μαρία Μαραγγέλη, γραμματέα του πρώην ισχυρού άνδρα της Novartis, Κωνσταντίνου Φρουζή, η οποία έχει υποστηρίξει ότι ο ίδιος έλαβε 2 εκατ. ευρώ για να ευνοήσει την εταιρεία. «Η Novartis είχε ζημιές το 2014. Πώς γίνεται να με δωροδοκεί για να… ζημιωθεί;» ανέφερε, κάνοντας λόγο για «δόλιους και συκοφαντικούς» ισχυρισμούς.

Παράλληλα, σημείωσε πως η εταιρεία δεν ευνοήθηκε σε σχέση με άλλες, ενώ επισήμανε ότι οι κατηγορίες περί δήθεν πληρωμών σχετίζονταν με χρήματα που ούτως ή άλλως όφειλε το κράτος στη Novartis.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης είχε συχνή επικοινωνία με τον Κωνσταντίνο Φρουζή, διευκρινίζοντας ότι αυτό γινόταν επειδή ο τελευταίος ήταν τότε πρόεδρος του ΣΦΕΕ. «Ήταν θεσμικός μου εταίρος. Είναι βλακώδες αυτό που λένε», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο περίφημο “Harvard Project”, έκανε λόγο επίσης για μια «μεγάλη βλακεία», τονίζοντας ότι είχε απλώς απευθύνει χαιρετισμό σε ένα συνέδριο που συνδιοργάνωναν το ΕΚΠΑ και το Harvard.

Ο υπουργός άφησε σαφείς αιχμές για τους δύο μάρτυρες, ότι κατέθεσαν σε βάρος του λόγω πιέσεων. «Προσωπική μου εκτίμηση, από όσα είχε πει τότε ο κ. Πολάκης, είναι ότι για κάτι τους έπιασαν και τους είπαν “θα πείτε για πολιτικούς”», ανέφερε.

Επισήμανε επίσης ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε το FBI, «δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πολιτικούς, παρά μόνο σε γιατρούς».

Αναφερόμενος στη Μαρία Μαραγγέλη, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε δηκτικά ότι ενώ παρουσιαζόταν ως οικονομικά αδύναμη, εντοπίστηκαν 24 εκατ. δολάρια σε λογαριασμούς της στην Ελβετία. «Το ψέμα έχει πάει σε άλλο level εδώ!», είπε, προσθέτοντας ότι «αν δεν ήμασταν στο Εφετείο, θα μπορούσε να της επιβληθεί ακόμη μεγαλύτερη ποινή».

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε και στον Κωνσταντίνο Ράνο, πρώην μέλος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, κατηγορώντας τον ότι με τις αντιρρήσεις του στην τιμολόγηση έθετε σε κίνδυνο την εκταμίευση δόσης του μνημονίου το 2013. «Κατέβηκα, έβαλα τις φωνές και προχώρησε», είπε χαρακτηριστικά.