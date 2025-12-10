Υπόθεση Novartis: Κατέθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης – «Είχε ζημιές το 2014 – Πώς γίνεται να με δωροδοκεί για να… ζημιωθεί;»»

Σύνοψη από το

  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε στη δίκη της υπόθεσης Novartis, επαναλαμβάνοντας κατηγορηματικά ότι ουδέποτε δωροδοκήθηκε ή ευνόησε την εταιρεία, ενώ υπογράμμισε ότι η φαρμακευτική δαπάνη έπεσε σε χαμηλά επίπεδα επί υπουργίας του.
  • Ο υπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Μαρία Μαραγγέλη, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς της για δωροδοκία 2 εκατ. ευρώ και σημειώνοντας ότι «η Novartis είχε ζημιές το 2014».
  • Άφησε αιχμές ότι οι μάρτυρες κατέθεσαν λόγω πιέσεων, ενώ επισήμανε ότι τα στοιχεία του FBI «δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πολιτικούς, παρά μόνο σε γιατρούς».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Με την κατάθεση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επανέλαβε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε δωροδοκήθηκε ή ευνόησε τη Novartis, συνεχίστηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση.

της Άννας Κανδύλη

Ο κ. Γεωργιάδης επιβεβαίωσε «στο ακέραιο» την αρχική του κατάθεση, υπογραμμίζοντας ότι κατά την υπουργική του θητεία την περίοδο 2013-2014 η φαρμακευτική δαπάνη έπεσε στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «αν με λάδωναν για να τους καταστρέψω, θα έπρεπε να είμαι αυτοκράτορας τώρα, όχι απλώς υπουργός».

Ο υπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Μαρία Μαραγγέλη, γραμματέα του πρώην ισχυρού άνδρα της Novartis, Κωνσταντίνου Φρουζή, η οποία έχει υποστηρίξει ότι ο ίδιος έλαβε 2 εκατ. ευρώ για να ευνοήσει την εταιρεία. «Η Novartis είχε ζημιές το 2014. Πώς γίνεται να με δωροδοκεί για να… ζημιωθεί;» ανέφερε, κάνοντας λόγο για «δόλιους και συκοφαντικούς» ισχυρισμούς.
Παράλληλα, σημείωσε πως η εταιρεία δεν ευνοήθηκε σε σχέση με άλλες, ενώ επισήμανε ότι οι κατηγορίες περί δήθεν πληρωμών σχετίζονταν με χρήματα που ούτως ή άλλως όφειλε το κράτος στη Novartis.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης είχε συχνή επικοινωνία με τον Κωνσταντίνο Φρουζή, διευκρινίζοντας ότι αυτό γινόταν επειδή ο τελευταίος ήταν τότε πρόεδρος του ΣΦΕΕ. «Ήταν θεσμικός μου εταίρος. Είναι βλακώδες αυτό που λένε», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο περίφημο “Harvard Project”, έκανε λόγο επίσης για μια «μεγάλη βλακεία», τονίζοντας ότι είχε απλώς απευθύνει χαιρετισμό σε ένα συνέδριο που συνδιοργάνωναν το ΕΚΠΑ και το Harvard.

Ο υπουργός άφησε σαφείς αιχμές για τους δύο μάρτυρες, ότι κατέθεσαν σε βάρος του λόγω πιέσεων. «Προσωπική μου εκτίμηση, από όσα είχε πει τότε ο κ. Πολάκης, είναι ότι για κάτι τους έπιασαν και τους είπαν “θα πείτε για πολιτικούς”», ανέφερε.

Επισήμανε επίσης ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε το FBI, «δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πολιτικούς, παρά μόνο σε γιατρούς».

Αναφερόμενος στη Μαρία Μαραγγέλη, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε δηκτικά ότι ενώ παρουσιαζόταν ως οικονομικά αδύναμη, εντοπίστηκαν 24 εκατ. δολάρια σε λογαριασμούς της στην Ελβετία. «Το ψέμα έχει πάει σε άλλο level εδώ!», είπε, προσθέτοντας ότι «αν δεν ήμασταν στο Εφετείο, θα μπορούσε να της επιβληθεί ακόμη μεγαλύτερη ποινή».

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε και στον Κωνσταντίνο Ράνο, πρώην μέλος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, κατηγορώντας τον ότι με τις αντιρρήσεις του στην τιμολόγηση έθετε σε κίνδυνο την εκταμίευση δόσης του μνημονίου το 2013. «Κατέβηκα, έβαλα τις φωνές και προχώρησε», είπε χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία τριών Φορέων για την πρόληψη και τον έλεγχο του καπνίσματος

Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Έρχονται τα πρώτα SMS προς τους δικαιούχους

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε ποιους δόθηκαν 28,78 εκατ. ευρώ

Λαϊκές αγορές: «Συρρικνωμένες» λόγω μπλόκων και κακοκαιρίας – Διαμαρτυρίες παραγωγών για το Ψηφιακό Τιμολόγιο

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:06 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Σπανάκης: Αναβάθμιση ειδικού Ληξιαρχείου – Νέα ψηφιακή πλατφόρμα από 1η Ιανουαρίου 2026

Με Κοινή Απόφαση που υπέγραψε, σήμερα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, δρομολογείτα...
11:35 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Μαξίμου: Έκτακτη σύσκεψη για τις πληρωμές των αγροτών υπό την προεδρία Μητσοτάκη

Σύσκεψη κορυφής για τις πληρωμές στους αγρότες πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμο...
10:05 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Απευθύνω έκκληση στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης ώστε να γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο

Έκκληση στους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία εκπροσώπησης προκειμένου να γίνει συνάντηση με ...
07:55 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Γεωργιάδης για ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ: «Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες, υπάρχουν όρια»

Τη θλίψη του για την ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ λόγω της κατάληψης του αερ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα