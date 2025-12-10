Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: «Μπλόκο» των αστυνομικών στους αγρότες – «Θα πάμε να σηκώσουμε τις μπάρες»

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για να αποτρέψουν τη συμβολική κατάληψη της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου από αγρότες και κτηνοτρόφους της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει τους δρόμους σε διάφορα σημεία της Πάτρας και της Αιτωλοακαρνανίας για να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα προσέγγισης των αγροτών στη γέφυρα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στη Γαβρολίμνη και το Αντίρριο, καθώς αναμένονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και το συμβολικό άνοιγμα των διοδίων της γέφυρας για κάποιες ώρες. Από το σημείο, θα περάσουν οι αγρότες του Αγγελοκάστρου και των υπολοίπων περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας οι οποίοι θα μεταβούν στη γέφυρα μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους από τις γύρω περιοχές.

Μάλιστα κάποιοι αγρότες προειδοποίησαν ότι θα αφήσουν τα οχήματά τους και θα κινηθούν πεζή προς τη γέφυρα για να ανοίξουν τις μπάρες, όπως μετέδωσε το OPEN.

«Θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα, με τα κλειδιά, εδώ να τα φυλάνε» είπαν και ξεκαθάρισαν ότι «δεν κλείνουμε εμείς τους δρόμους. Τους κλείνει η αστυνομία με την κυβέρνηση».