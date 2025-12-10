Αχιλλέας Μπέος: «Να δώσει λύση ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Αστυνομίες και αυτόφωρα είναι για άλλες εποχές»

Στο λιμάνι του Βόλου δίπλα στους αγρότες βρέθηκε πριν από λίγη ώρα ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Ο κ. Μπέος τόνισε ότι «διασφαλίσαμε να μην υπάρχουν εντάσεις». Όπως εξήγησε, «είναι λυπηρό αυτό που βλέπουμε να έρχονται σε σύγκρουση οι αστυνομικοί με τους ανθρώπους της αγροτιάς». «Είμαστε όλοι Έλληνες. Αυτή δεν είναι εικόνα και είναι ντροπή για την πατρίδα μας. Η κυβέρνηση οφείλει για ό,τι παθογένειες υπάρχουν διαχρονικά να δώσει λύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Βόλου επανέλαβε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τη δυνατότητα να δώσει λύση» και την πεποίθησή του ότι θα το πράξει.

«Να δώσουν άμεσα λύση γιατί υπάρχει συνέχεια. Υπάρχουν εστιάτορες, ξενοδόχοι, ταξιδιωτικά γραφεία, άλλα επαγγέλματα που θα υποφέρουν αν συνεχιστεί αυτό», παρότρυνε.

Κληθείς να σχολιάσει την παρέμβαση του εισαγγελέα του Άρειου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα, είπε ότι με τον λαό δεν μπορεί να τα βάλει κανένας.

«Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί η Δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή να παρέμβει. Ο μόνος που μπορεί να δώσει λύση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Δίνουν έναν αγώνα και στα περισσότερα αιτήματα έχουν δίκαιο. Οι αστυνομίες και τα αυτόφωρα είναι για άλλες εποχές», επισήμανε.