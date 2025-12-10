Αχιλλέας Μπέος: «Να δώσει λύση ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Αστυνομίες και αυτόφωρα είναι για άλλες εποχές»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αχιλλέας Μπέος: «Να δώσει λύση ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Αστυνομίες και αυτόφωρα είναι για άλλες εποχές»

Στο λιμάνι του Βόλου δίπλα στους αγρότες βρέθηκε πριν από λίγη ώρα ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Ο κ. Μπέος τόνισε ότι «διασφαλίσαμε να μην υπάρχουν εντάσεις». Όπως εξήγησε, «είναι λυπηρό αυτό που βλέπουμε να έρχονται σε σύγκρουση οι αστυνομικοί με τους ανθρώπους της αγροτιάς». «Είμαστε όλοι Έλληνες. Αυτή δεν είναι εικόνα και είναι ντροπή για την πατρίδα μας. Η κυβέρνηση οφείλει για ό,τι παθογένειες υπάρχουν διαχρονικά να δώσει λύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Βόλου επανέλαβε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τη δυνατότητα να δώσει λύση» και την πεποίθησή του ότι θα το πράξει.

«Να δώσουν άμεσα λύση γιατί υπάρχει συνέχεια. Υπάρχουν εστιάτορες, ξενοδόχοι, ταξιδιωτικά γραφεία, άλλα επαγγέλματα που θα υποφέρουν αν συνεχιστεί αυτό», παρότρυνε.

Κληθείς να σχολιάσει την παρέμβαση του εισαγγελέα του Άρειου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα, είπε ότι με τον λαό δεν μπορεί να τα βάλει κανένας.

«Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί η Δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή να παρέμβει. Ο μόνος που μπορεί να δώσει λύση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Δίνουν έναν αγώνα και στα περισσότερα αιτήματα έχουν δίκαιο. Οι αστυνομίες και τα αυτόφωρα είναι για άλλες εποχές», επισήμανε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία τριών Φορέων για την πρόληψη και τον έλεγχο του καπνίσματος

Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Έρχονται τα πρώτα SMS προς τους δικαιούχους

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε ποιους δόθηκαν 28,78 εκατ. ευρώ

Λαϊκές αγορές: «Συρρικνωμένες» λόγω μπλόκων και κακοκαιρίας – Διαμαρτυρίες παραγωγών για το Ψηφιακό Τιμολόγιο

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:33 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Χαλκίδα: Αγρότες απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους για δύο ώρες την Υψηλή Γέφυρα

Σε κινητοποιήσεις σήμερα και οι αγρότες της Εύβοιας, οι οποίοι προχώρησαν αιφνιδιαστικά σε συμ...
13:22 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Δυτική Ελλάδα: Αγρότες μοίρασαν πορτοκάλια στους αστυνομικούς – Δείτε εικόνες

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν  οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας, με σημείο ...
13:18 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος: Αποχωρούν τα τρακτέρ από το λιμάνι

Αποχωρούν τα τρακτέρ από το λιμάνι του Βόλου, ενώ στο σημείο παραμένουν οι παραγωγοί της Μαγνη...
13:12 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: «Μπλόκο» των αστυνομικών στους αγρότες – «Θα πάμε να σηκώσουμε τις μπάρες»

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για να αποτρέψουν τη συμβολική κατάληψη της γ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα