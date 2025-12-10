Σε αγροτικό κλοιό το λιμάνι του Βόλου από στεριά και θάλασσα – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  • Σε αγροτικό κλοιό βρίσκεται το λιμάνι του Βόλου, το οποίο έχει αποκλειστεί τόσο από στεριά με εκατοντάδες τρακτέρ, όσο και από την θάλασσα με αλιείς, με συμμετοχή αγροτών και από Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα.
  • Οι αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών, αφού συνάντησαν ισχυρή αστυνομική παρουσία, αποχώρησαν έπειτα από διαπραγματεύσεις για να μεταβούν στο εμπορικό λιμάνι στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την είσοδο και την έξοδο του επιβατικού λιμανιού, ενώ ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας ζήτησε από τους αγρότες να σεβαστούν την κρίσιμη υποδομή του λιμένα.
Σε αγροτικό κλοιό βρίσκεται το λιμάνι του Βόλου, το οποίο έχει αποκλειστεί τόσο από στεριά με εκατοντάδες τρακτέρ, όσο και από την θάλασσα που βρίσκονται αλιείς. Οι αγρότες δίνουν δυναμικό παρών, ενώ στο σημείο έφτασαν και συνάδελφοί τους από την Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.

Αρχικά, οι αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το λιμάνι του Βόλου, συνάντησαν ισχυρή αστυνομική παρουσία και δυνάμεις του λιμενικού προκειμένου να μην περάσουν μέσα και κάνουν κατάληψη, κι έτσι αποχώρησαν έπειτα από διαπραγματεύσεις με τον με τον ταξίαρχο Μπιλιάλη και τον λιμενάρχη Βόλου Ιωάννη Κοντοστέργιο, ώστε να μεταβούν στο εμπορικό λιμάνι στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας, για να μην έρθουν σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Παράλληλα και οι παραγωγοί από την υπόλοιπη Θεσσαλία που έφτασαν στον Βόλο από το μπλόκο των Μικροθηβών παραμένουν προς το παρόν στο σημείο και αναμένεται σύντομα να αποχωρήσουν, όπως μεταδίδει το magnesianews.gr.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του επιβατικού λιμανιού. Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει και στο Τελωνείο, όπου τοποθετήθηκε κλούβα των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στο σημείο που οι αγρότες σχεδίαζαν να αποκλείσουν. Ίδια εικόνα και στον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού, όπου ήδη έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, εμποδίζοντας τους αγρότες να εισέλθουν και εκεί.

Εκπρόσωπος των αγροτών από τις Μικροθήβες ζήτησε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ για να πραγματοποιηθεί η ειρηνική τους διαμαρτυρία: «Είμαστε από το μπλόκο Μικροθηβών. Δεν έχουμε έρθει εδώ για φασαρία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ανεπίτρεπτο. Υπάρχουν ήδη δέκα διμοιρίες των ΜΑΤ, για να κάνουν τι; Να σταματήσουν ποιον; Εδώ είμαστε στο επιβατικό λιμάνι. Όλη η κοινωνία είναι μαζί μας, σε λίγο θα είναι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία και όλες οι κοινωνικές ομάδες στο πλευρό μας. Θέλουμε να σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσουν τα τρακτέρ από εδώ και να κινηθούμε στο εμπορικό κομμάτι του λιμανιού και να αποκλείσουμε αυτό. Και εσείς σε ένδειξη καλής θέλησης να πάρετε τις κλούβες και να αφήσετε τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Αυτή είναι η απόφασή μας»

ΕΛ.ΑΣ: Κρίσιμη υποδομή το λιμάνι

Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας διεμήνυσε στους αγρότες ότι θα πρέπει να σεβαστούν την κρίσιμη υποδομή του λιμένα: «Δεν έχουμε κανέναν σκοπό να συγκρουστούμε μαζί σας. Δεν θέλουμε να υπάρξει τέτοιο θέμα. Είναι μια κρίσιμη υποδομή και παρακαλούμε να το σεβαστείτε, θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Είναι κρίσιμες καταστάσεις για όλους μας και πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλο. Παρακαλώ πολύ να μη δημιουργήσετε θέμα στον λιμένα και δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση από εμάς».

11:36 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

