Τσιάρας για αγρότες: «Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοιχτή για διάλογο»

Την βούληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για διάλογο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για την εξεύρεση λύσεων επανέλαβε ο Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε στην ΕΡΤ3 ότι στο πλαίσιο της συζήτησης με τους εκπροσώπους των αγροτών, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να εξετάσει και την παράταση του μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος. «Το ζήτημα βρίσκεται στο τραπέζι του διαλόγου και είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πόρτα του διαλόγου παραμένει ανοικτή και κάλεσε όλες τις πλευρές να συμμετέχουν εποικοδομητικά, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία αποτελεί τη μόνη οδό για βιώσιμες λύσεις στον πρωτογενή τομέα.

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις που περιλαμβάνουν κλείσιμο λιμανιών, τελωνείων ή αεροδρομίων, ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε πως «ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται», τονίζοντας ότι η άσκηση πιέσεων δεν μπορεί να παραβιάζει βασικές λειτουργίες του κράτους και της οικονομίας.