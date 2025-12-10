Φλωρίδης για αγρότες: Βγήκαν στους δρόμους χωρίς να έχουν καταλήξει τι θέλουν – Απειλούνται μόνο οι «γκάνγκστερ» που αναποδογυρίζουν περιπολικά

Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καλέσει τους αγρότες για διάλογο και εκείνοι δεν προσέρχονται, αυτομάτως δείχνουν ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα, υποστήριξε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει τι θέλουν» είπε ο Γιώργος Φλωρίδης στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open.

Παράλληλα κατηγόρησε αυτούς που απέκλεισαν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο ότι δεν νοιάζονται αν θα πεθάνει ένας καρκινοπαθής. Χαρακτήρισε γκάνγκστερ όλους όσοι προκάλεσαν επεισόδια και σχολιάζοντας την εισαγγελική παρέμβαση, υποστήριξε ότι όσοι διαμαρτύρονται μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.

«Η κυβέρνηση διά του Πρωθυπουργού έχει καλέσει τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο συντεταγμένα με τα προβλήματα που τους απασχολούν. Αυτή η πρόσκληση μέχρι στιγμής δεν γίνεται αποδεκτή γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει ποια είναι τα αιτήματά τους», υπογράμμισε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Ο κόσμος πληρώνει ένα τεράστιο κόστος, οι εργαζόμενοι, οι καρκινοπαθείς που δεν πήραν τα φάρμακά τους γιατί αποκλείστηκε το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Φαίνεται κάποιους από αυτούς που έκλεισαν το αεροδρόμιο δεν τους νοιάζει αν συνάνθρωποί τους θα χάσουν τη ζωή τους», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Και συνέχισε: «Καλό θα είναι λοιπόν να συγκροτηθούν, να έχουν μια αντιπροσωπεία για να μιλήσουν με την κυβέρνηση και να δούμε τι από αυτά που ζητούν μπορούμε να κάνουμε. Αν το βασικό αίτημα είναι γιατί άργησαν να πληρωθούν οι ενισχύσεις, η απάντηση είναι ότι οι κινητοποιήσεις άρχισαν αφού ξεκίνησαν οι πληρωμές. Όταν έχει εξαγγελθεί ότι θα πληρωθούν 600 εκατ. παραπάνω, είναι δυσανάλογο το κόστος που πληρώνει η χώρα με το κλείσιμο των δρόμων και των αεροδρομίων, επειδή καθυστέρησαν για έναν μήνα να πάρουν τα χρήματα. Κάθε μέρα, από κάθε μπλόκο, ακούμε κάτι διαφορετικό».

«Από την παρέμβαση εισαγγελέα απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερς»

Σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αποζημίωση που πρέπει να λάβουν για τα χαμένα κοπάδια και τα ζώα που θανατώνονται λόγω της ευλογιάς».

Για την εισαγγελική παρέμβαση και το αν πυροδοτεί ένταση σε μια ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι «οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τι λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου; Ότι όπου διαπράττονται εγκλήματα και οι αστυνομικές Αρχές μπορούν να συγκροτήσουν δικογραφίες και οι εισαγγελείς να κάνουν διώξεις. Δεν υπάρχει κάποια απειλή. Δεν απειλείται κανείς από αυτούς που διαδηλώνουν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Είναι αυτονόητη υποχρέωση η εφαρμογή της νομιμότητας. Απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερ, αυτοί που αναποδογυρίζουν περιπολικά και κυνηγούν αστυνομικούς».

Κλείνοντας και κληθείς να σχολιάσει την επιστροφή Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, είπε ότι «αυτή η επιστροφή έχει μέχρι στιγμής μόνο ένα χαρακτηριστικό. Την εκκαθάριση του Τσίπρα με τους πρώην συντρόφους του. Δεν βγήκε καν να κάνει μια αυτοκριτική, να εξηγήσει ας πούμε γιατί διέλυσε τη μεσαία τάξη».