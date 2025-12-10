Φλωρίδης για αγρότες: Βγήκαν στους δρόμους χωρίς να έχουν καταλήξει τι θέλουν – Απειλούνται μόνο οι «γκάνγκστερ» που αναποδογυρίζουν περιπολικά

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υποστήριξε ότι οι αγρότες «βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει τι θέλουν», καθώς δεν έχουν προσέλθει σε διάλογο με την κυβέρνηση.
  • Ο κ. Φλωρίδης κατηγόρησε όσους απέκλεισαν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο ότι «δεν τους νοιάζει αν συνάνθρωποί τους θα χάσουν τη ζωή τους», τονίζοντας το δυσανάλογο κόστος των κινητοποιήσεων.
  • Για την εισαγγελική παρέμβαση, ο υπουργός σημείωσε πως «απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερ, αυτοί που αναποδογυρίζουν περιπολικά», ενώ όσοι διαδηλώνουν νόμιμα δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Φλωρίδης για αγρότες: Βγήκαν στους δρόμους χωρίς να έχουν καταλήξει τι θέλουν – Απειλούνται μόνο οι «γκάνγκστερ» που αναποδογυρίζουν περιπολικά

Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καλέσει τους αγρότες για διάλογο και εκείνοι δεν προσέρχονται, αυτομάτως δείχνουν ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα, υποστήριξε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει τι θέλουν» είπε ο Γιώργος Φλωρίδης στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open.

Παράλληλα κατηγόρησε αυτούς που απέκλεισαν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο ότι δεν νοιάζονται αν θα πεθάνει ένας καρκινοπαθής. Χαρακτήρισε γκάνγκστερ όλους όσοι προκάλεσαν επεισόδια και σχολιάζοντας την εισαγγελική παρέμβαση, υποστήριξε ότι όσοι διαμαρτύρονται μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.

«Η κυβέρνηση διά του Πρωθυπουργού έχει καλέσει τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο συντεταγμένα με τα προβλήματα που τους απασχολούν. Αυτή η πρόσκληση μέχρι στιγμής δεν γίνεται αποδεκτή γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει ποια είναι τα αιτήματά τους», υπογράμμισε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Ο κόσμος πληρώνει ένα τεράστιο κόστος, οι εργαζόμενοι, οι καρκινοπαθείς που δεν πήραν τα φάρμακά τους γιατί αποκλείστηκε το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Φαίνεται κάποιους από αυτούς που έκλεισαν το αεροδρόμιο δεν τους νοιάζει αν συνάνθρωποί τους θα χάσουν τη ζωή τους», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Και συνέχισε: «Καλό θα είναι λοιπόν να συγκροτηθούν, να έχουν μια αντιπροσωπεία για να μιλήσουν με την κυβέρνηση και να δούμε τι από αυτά που ζητούν μπορούμε να κάνουμε. Αν το βασικό αίτημα είναι γιατί άργησαν να πληρωθούν οι ενισχύσεις, η απάντηση είναι ότι οι κινητοποιήσεις άρχισαν αφού ξεκίνησαν οι πληρωμές. Όταν έχει εξαγγελθεί ότι θα πληρωθούν 600 εκατ. παραπάνω, είναι δυσανάλογο το κόστος που πληρώνει η χώρα με το κλείσιμο των δρόμων και των αεροδρομίων, επειδή καθυστέρησαν για έναν μήνα να πάρουν τα χρήματα. Κάθε μέρα, από κάθε μπλόκο, ακούμε κάτι διαφορετικό».

«Από την παρέμβαση εισαγγελέα απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερς»

Σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αποζημίωση που πρέπει να λάβουν για τα χαμένα κοπάδια και τα ζώα που θανατώνονται λόγω της ευλογιάς».

Για την εισαγγελική παρέμβαση και το αν πυροδοτεί ένταση σε μια ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι «οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τι λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου; Ότι όπου διαπράττονται εγκλήματα και οι αστυνομικές Αρχές μπορούν να συγκροτήσουν δικογραφίες και οι εισαγγελείς να κάνουν διώξεις. Δεν υπάρχει κάποια απειλή. Δεν απειλείται κανείς από αυτούς που διαδηλώνουν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Είναι αυτονόητη υποχρέωση η εφαρμογή της νομιμότητας. Απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερ, αυτοί που αναποδογυρίζουν περιπολικά και κυνηγούν αστυνομικούς».

Κλείνοντας και κληθείς να σχολιάσει την επιστροφή Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, είπε ότι «αυτή η επιστροφή έχει μέχρι στιγμής μόνο ένα χαρακτηριστικό. Την εκκαθάριση του Τσίπρα με τους πρώην συντρόφους του. Δεν βγήκε καν να κάνει μια αυτοκριτική, να εξηγήσει ας πούμε γιατί διέλυσε τη μεσαία τάξη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Έρχονται τα πρώτα SMS προς τους δικαιούχους

Η συνήθεια που προστατεύει τον εγκέφαλο από τη γήρανση, σύμφωνα με μελέτη

Λαϊκές αγορές: «Συρρικνωμένες» λόγω μπλόκων και κακοκαιρίας – Διαμαρτυρίες παραγωγών για το Ψηφιακό Τιμολόγιο

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πώς υπολογίζεται και πότε θα καταβληθεί – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις περιπτώσεις απόλυσης...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:35 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Μαξίμου: Έκτακτη σύσκεψη για τις πληρωμές των αγροτών υπό την προεδρία Μητσοτάκη

Σύσκεψη κορυφής για τις πληρωμές στους αγρότες πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμο...
10:05 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Απευθύνω έκκληση στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης ώστε να γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο

Έκκληση στους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία εκπροσώπησης προκειμένου να γίνει συνάντηση με ...
07:55 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Γεωργιάδης για ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ: «Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες, υπάρχουν όρια»

Τη θλίψη του για την ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ λόγω της κατάληψης του αερ...
02:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Δένδιας στην φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο στρατόπεδο «Παπάγου»: «Εμπεριέχει βαθύτατο χριστιανικό συμβολισμό»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη το βράδυ της Τρίτης (9 Δεκεμβρίου 2025) στην...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα