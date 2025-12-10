Βιέννη: Επιχειρηματίας ανέβασε τη Ferrari του στο μπαλκόνι του – Δεν έβρισκε πάρκινγκ και ήθελε να αντιγράψει… το Ντουμπάι

  • Ένας 28χρονος επιχειρηματίας στη Βιέννη αποφάσισε να παρκάρει την πολυτελή του Ferrari στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του, στον πρώτο όροφο.
  • Η ασυνήθιστη κίνηση οφειλόταν στην αδυναμία εύρεσης ασφαλούς πάρκινγκ για τον χειμώνα, με τον επιχειρηματία να θέλει να «αντιγράψει… το Ντουμπάι» και τα διαμερίσματα με ανελκυστήρες αυτοκινήτων.
  • Ωστόσο, οι αρχές παρενέβησαν και διέταξαν την αφαίρεση του οχήματος από το μπαλκόνι, επικαλούμενες «λόγους πυρασφάλειας».
Ένας 28χρονος επιχειρηματίας στη Βιέννη αποφάσισε κάτι ασυνήθιστο: να παρκάρει το αγαπημένο του supercar, μια Ferrari, στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του, στον πρώτο όροφο. Μέχρι που οι αρχές παρενέβησαν.

Ο Αμάρ Ντέζιτς τρέφει μεγάλη αγάπη για τα γρήγορα αυτοκίνητα, σημειώνει η Bild. Διατηρεί επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και συνεργείο tuning στη Βιέννη και διαθέτει στόλο από αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, από BMW μέχρι Porsche.

Η «αδυναμία», ωστόσο, του είναι μια Ferrari αξίας περίπου 300.000 ευρώ με 830 υβριδικά άλογα, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα.

Ο Ντέζιτς ήθελε να παρκάρει με ασφάλεια το πολύτιμο αυτοκίνητό του για τον χειμώνα, όμως όλα τα γκαράζ ήταν κατειλημμένα.

«Τότε θα το κάνω όπως κάνουν στο Ντουμπάι», σκέφτηκε.

«Εκεί, και σε άλλα μέρη για πλούσιους, πολλά διαμερίσματα έχουν ανελκυστήρες αυτοκινήτων. Φέρνουν τα πολυτελή οχήματα απευθείας στα σπίτια των ιδιοκτητών», εξήγησε.

Καθώς δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό στο σπίτι του, ο 28χρονος κάλεσε γερανό, ο οποίος σήκωσε το όχημα των 1.400 κιλών και το «πάρκαρε» στο μπαλκόνι του.

«Το κόστος τετραψήφιο», είπε ο Ντέζιτς στη Bild. «Ήθελα επίσης να φτιάξω μια φωτιζόμενη γυάλινη θήκη γύρω του. Σαν να ήταν έργο τέχνης».

Όμως η Αυστρία δεν είναι Ντουμπάι, σχολιάζει το δημοσίευμα.

Μόλις μία εβδομάδα μετά το περιστατικό με τον γερανό, η πολεοδομία διέταξε, σύμφωνα με το heute.at, να αφαιρεθεί η Ferrari από το μπαλκόνι.

«Οι αρχές αιτιολόγησαν την ενέργεια αυτή με λόγους πυρασφάλειας», δήλωσε ο Ντέζιτς, εκφράζοντας την απογοήτευσή του: «Πουθενά αλλού δεν υπάρχει πρόβλημα, μόνο εδώ».

Τελικά, η Ferrari θα περάσει τον χειμώνα στην αποθήκη της εταιρείας του επιχειρηματία.

