Απώλεια βάρους: Άνδρας αποκαλύπτει το πρόγραμμα που τον βοήθησε να χάσει 20 κιλά σε 6 μήνες – «Έτσι απέκτησα περισσότερη αυτοπεποίθηση»

Ένας άνδρας έχασε 20 κιλά σε μόλις έξι μήνες ακολουθώντας ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και άσκησης. Με απλές καθημερινές αλλαγές στον τρόπο ζωής του, εκτός από την απώλεια βάρους, κατάφερε να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση και πειθαρχία.

Το πρόγραμμα διατροφής και άσκησης που βοήθησε έναν άνδρα να χάσει 20 κιλά σε 6 μήνες

Ο Prudhvi Chowdary από το Hyderabad της Ινδίας κατάφερε να χάσει 20 κιλά σε μόλις έξι μήνες. Ο ίδιος μοιράζεται τα μυστικά της επιτυχίας του καθώςκαι το πρόγραμμα διατροφής που ακολούθησε για αποτελεσματική και βιώσιμη απώλεια βάρους.

Ο TEDx ομιλητής και fitness influencer αποκάλυψε 14 συνήθειες που τον βοήθησαν να φτάσει στο στόχο του. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στα social media: «6 μήνες, 20 κιλά λιγότερα. Δεν πρόκειται μόνο για απώλεια βάρους, αλλά για την απόκτηση περισσότερης αυτοπεποίθησης, πειθαρχίας και προόδου τόσο πνευματικά όσο και σωματικά».

Ξεκίνησε αποφεύγοντας τη ζάχαρη και χρησιμοποιώντας γλυκαντικό όταν χρειαζόταν. Απέφυγε τα γλυκά και τα παγωτά και επικεντρώθηκε σε υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

Καθημερινή άσκηση και κατανάλωση πρωτεΐνης

Η σωστά δομημένη προπόνηση ήταν καθοριστικής σημασίας:

45 λεπτά καρδιοαναπνευστική άσκηση καθημερινά

45 λεπτά προπόνηση δύναμης καθημερινά

Η πρόσληψη πρωτεΐνης ήταν βασική, με στόχο περίπου 1,5 γρ. πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ανά γεύμα.

Ενυδάτωση και προγραμματισμός γευμάτων

Ο Prudhvi κατανάλωνε 3 λίτρα νερό ημερησίως και αντικατέστησε τα τυχαία σνακ με 500 γρ. κομμένα φρούτα. Προσέθετε επίσης καθημερινά μικρή ποσότητα ξηρών καρπών, όπως δύο καρύδια και πέντε αμύγδαλα.

Ακολουθούσε αυστηρό πρόγραμμα γευμάτων:

Μεσημεριανό πριν τις 12:30 μ.μ.

Βραδινό μέχρι τις 7:00 μ.μ.

Η ρουτίνα ύπνου ήταν πειθαρχημένη, με ύπνο στις 9:30 μ.μ. και ξύπνημα στις 5:30 π.μ.

Το πρωινό ήταν απαραίτητο και περιλάμβανε συνήθως τρία ασπράδια αυγών και ένα φλιτζάνι γάλα καφέ χωρίς ζάχαρη.

Το μεσημεριανό περιλάμβανε 120 γρ. ρύζι, λαχανικά και 100 γρ. γιαούρτι.

Το βραδινό ήταν συνήθως 250 γρ. ψητό κοτόπουλο.

Για την παρακολούθηση της προόδου του χρησιμοποιούσε την εφαρμογή Healthify για να καταγράφει τα γεύματά του.

Το μήνυμά του σε όσους θέλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής

Ο Prudhvi ενθάρρυνε όσους θέλουν να χάσουν βάρος να κάνουν το πρώτο βήμα για να νιώσουν καλά με τον εαυτό τους: «Ξεκινήστε σήμερα. Γίνετε πιο fit. Νιώστε ευτυχισμένοι με τη μεταμόρφωση».