Ένταση, χημικά και κρότου λάμψης στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ., καθιστική διαμαρτυρία από αγρότες

Σκηνικό έντασης μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της Αστυνομίας, επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Η ένταση ξέσπασε μισή ώρα μετά τη 1 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια πορείας που πραγματοποίησαν οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας στο σημείο.

Ομάδα αγροτών, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, προσπάθησε να προσεγγίσει πεζή την Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αγρότες εμποδίστηκαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ σε δύο σημεία προς την Γέφυρα. Οι αγρότες απωθήθηκαν από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που προχώρησαν σε χρήση χημικών και κρότου λάμψης κι έτσι δεν μπόρεσαν να φτάσουν στα διόδια.

Νωρίτερα, αγρότες από τη Δυτική Ελλάδα επιχείρησαν να φτάσουν στη Γέφυρα με τρακτέρ, με στόχο να ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για περίπου τέσσερις ώρες.

Σημειώνεται ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν από νωρίς το πρωί στα μπλόκα της Αιτωλοακαρνανίας (Αγγελόκαστρο) και της Ολυμπίας Οδού (Εγλυκάδα) για να αποτρέψουν την είσοδο των τρακτέρ στη Γέφυρα.

Δύσκολη είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην παλαιά εθνική οδό, καθώς εκεί έχει έχει συσσωρευτεί όλος ο όγκος των οχημάτων.

Η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Νέα Εθνική Οδό στο ύψος του Ρίου, προκειμένου να αποτραπεί η προσέγγιση των αγροτών στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα κινήθηκαν οργανωμένα και έφτασαν μέχρι το αστυνομικό μπλόκο στο ύψος της Γαβρολίμνης, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι αγρότες μοίρασαν πορτοκάλια στους αστυνομικούς, σε μια προσπάθεια να στείλουν μήνυμα ειρηνικής διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τους ίδιους τους αγρότες, στόχος της σημερινής κινητοποίησης είναι η μετάβαση στα διόδια της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου και το άνοιγμα των μπαρών, ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων χωρίς την καταβολή διοδίων για περίπου τέσσερις ώρες.

Καθιστική διαμαρτυρία από αγρότες

Στη Γαβρολίμνη, οι περισσότεροι αγρότες αποχώρησαν μαζί με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Ορισμένοι αγρότες παρέμειναν στο σημείο και προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία, μπροστά από τις δυνάμεις της αστυνομίας που παραμένουν στο σημείο.

Κλούβες των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί στην παλαιά εθνική οδό, ώστε να αποτρέψουν την είσοδο αγροτικών οχημάτων. Αυτό που λένε οι αγρότες είναι ότι δεν θα κάνουν πίσω και θα επιχειρήσουν ξανά να κινηθούν προς την Γέφυρα.