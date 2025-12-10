Δεν υποχωρούν οι αγρότες: Σχεδιάζουν να κλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Δικαστικός επιμελητής στα «Πράσινα Φανάρια»

Σύνοψη από το

  • Τέσσερα αγροκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί περιμετρικά της Θεσσαλονίκης, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι. Στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» έκλεισε επ’ αόριστον ο κόμβος της Γεωργικής Σχολής.
  • Στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια αναμένονται πωλητές λαϊκών αγορών για να στείλουν μήνυμα συμπαράστασης και να διαθέσουν προϊόντα. Την Κυριακή, παραγωγοί της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής θα διανείμουν προϊόντα σε οδηγούς.
  • Δικαστικός επιμελητής επέδωσε αγωγή σε αγρότη για χρέη προς εταιρεία λιπασμάτων, με τον αγρότη να δηλώνει «πώς θα πληρώσουμε χωρίς εισόδημα τα λιπάσματα; … Ο αγρότης βασίζεται στην επιδότηση, στις τιμές και στην παραγωγή, αυτά όλα έχουν καταρρεύσει».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη- μπλόκα- Πράσινα Φανάρια

Τέσσερα είναι τα αγροκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί περιμετρικά της Θεσσαλονίκης και οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι και εμμένουν στη στάση τους και τις κινητοποιήσεις τους.

Στο μπλόκο, στα «Πράσινα Φανάρια», πριν από λίγη ώρα έκλεισε ο κόμβος της Γεωργικής Σχολής, επ’ αόριστον και πλέον η κυκλοφορία γίνεται από τον κόμβο πριν από τα «Πράσινα φανάρια», από τον κόμβο του ΙΚΕΑ. Από εκεί τα οχήματα εκτρέπονται και βγαίνουν προς το Κέντρο Υγείας Θέρμης, ενώ οδηγούνται μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μουδανίων στο αεροδρόμιο.

Στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια είναι περισσότερα από 200 τρακτέρ, ενώ αύριο αναμένονται στο σημείο πωλητές λαϊκών αγορών, για να στείλουν μήνυμα συμπαράστασης στους αγρότες και θα διαθέσουν προϊόντα που δεν πωλήθηκαν στη λαϊκή αγορά, στον κόσμο εκεί. Την Κυριακή παραγωγοί της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, αναμένεται να διανείμουν προϊόντα τους σε οδηγούς (11.00-14.00).

Όσον αφορά στα επεισόδια της Παρασκευής στο σημείο έχουν γίνει τέσσερις ταυτοποιήσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία.

Στο σημείο μάλιστα βρέθηκε σήμερα δικαστικός επιμελητής που επέδωσε αγωγή σε αγρότη, από εταιρεία λιπασμάτων για χρέη απέναντί της. Όπως αναφέρει ο αγρότης, «πώς θα πληρώσουμε χωρίς εισόδημα τα λιπάσματα; Λιπάσματα τα οποία χρωστάμε και δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Ο αγρότης βασίζεται στην επιδότηση, στις τιμές και στην παραγωγή, αυτά όλα έχουν καταρρεύσει», είπε μεταξύ άλλων.

Κλειστή από τις 13.00 και για μία ώρα είναι η Εγνατία οδός στο Δερβένι, όπου τα τρακτέρ παραμένουν εκεί σε παράταξη στον παράδρομο και για μία ώρα κλείνουν συμβολικά και τα δύο ρεύματα, κάθε μέρα. Όση ώρα είναι κλειστά τα δύο ρεύματα, τα οχήματα εκτρέπονται μέσω Λαγυνών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 200 παιδιά από δότη σπέρματος στην Ευρώπη φέρουν μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο – Στη λίστα και η Ελλάδα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΔΔΥΠΠΥ : Το νέο βιβλίο του Γ.Πατούλη

Καταστήματα: Αρχίζει από αύριο το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργούν και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Συντάξεις: Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά – Δείτε παραδείγματα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:51 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Δίκη Novartis: Το βίντεο «απαγωγής» της Ευγενίας Μανωλίδου και ο διάλογος Γεωργιάδη – Δεστεμπασίδη

Βίντεο με την «απαγωγή» της συζύγου του Αδώνι Γεωργιάδη, Ευγενιας Μανωλίδου, προβλήθηκε σήμερα...
14:46 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος: Ομάδα εφήβων παρείχε… «προστασία» σε ανήλικους – 5 συλλήψεις, απέσπασαν 7.500 ευρώ από θύμα τους

Εγκληματική ομάδα που παρείχε «προστασία» σε ανήλικους σε περιοχή του Βόλου, εξάρθρωσαν οι αστ...
14:31 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Αγρότες κάνουν καθιστική διαμαρτυρία – Δείτε βίντεο

Καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποιούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου...
14:14 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Έληξε ο αποκλεισμός στο λιμάνι του Βόλου – Στο μπλόκο της Νίκαιας επιστρέφουν οι αγρότες

Έπειτα από ώρες κινητοποίησης, οι αγρότες αποχώρησαν οργανωμένα από το εμπορικό λιμάνι του Βόλ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα