Κέιτ Γουίνσλετ: Αποκάλυψε την άβολη συνάντηση που είχε με τον Έμινεμ στο SNL – «Μου ζήτησε να του ξυρίσω…»

  • Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε μια απρόσμενη –και μάλλον αμήχανη– στιγμή που έζησε με τον Έμινεμ στο «Saturday Night Live» πριν από είκοσι χρόνια, μια ιστορία που δεν είχε μοιραστεί ποτέ δημόσια.
  • Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «The Graham Norton Show», η ηθοποιός αποκάλυψε πως «ο Έμινεμ μου ζήτησε να του ξυρίσω τον πισινό».
  • Η Γουίνσλετ αρνήθηκε, λέγοντας «Συγγνώμη, δεν κάνω προσωπική περιποίηση», και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει ως οικοδέσποινα στο SNL.
Φωτογραφίες: AP, YouTube

Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε μια απρόσμενη –και μάλλον αμήχανη– στιγμή που έζησε με τον Έμινεμ όταν βρέθηκαν μαζί στο «Saturday Night Live» (SNL) πριν από είκοσι χρόνια, σε μια ιστορία που, όπως είπε, δεν είχε μοιραστεί ποτέ δημόσια μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής της στο «The Graham Norton Show», η 50χρονη ηθοποιός αποκάλυψε μια… άβολη συνάντηση που είχε με τον 53χρονο ράπερ το 2004.

«Αυτή είναι μια ιστορία που δεν έχω ξαναπεί ποτέ», δήλωσε, εξηγώντας ότι ήταν οικοδέσποινα του SNL στο επεισόδιο της 30ής Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς, όταν ο Έμινεμ ήταν ο μουσικός καλεσμένος.

Και τότε αποκάλυψε την ατάκα που πάγωσε το κοινό: «Ο Έμινεμ μου ζήτησε να του ξυρίσω τον πισινό».

Ο Γκρέιαμ Νόρτον, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα γέλια του, τη ρώτησε: «Με ξυραφάκι χειρός;»

«Λοιπόν, ναι, αυτό μου ζήτησε!», απάντησε η Γουίνσλετ.


Η ηθοποιός θυμήθηκε τη στιχομυθία που είχαν: «Είπε: “Θα μου ξυρίσεις τον κ@λο;” κι εγώ του είπα: “Συγγνώμη, δεν κάνω προσωπική περιποίηση.” Δηλαδή τι; Δεν πρόκειται να πάω με ένα Bic και να σου φτιάξω την… περιοχή! Ειλικρινά!»


Έπειτα από αυτό, η Γουίνσλετ δεν έχει επιστρέψει ποτέ ως οικοδέσποινα στο SNL. «Δεν έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία ποτέ στη ζωή μου, δημόσια. Ορίστε!» είπε στο κοινό.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι τότε προωθούσε την ταινία «Finding Neverland» (Ψάχνοντας τη Χώρα του Ποτέ) με τον Τζόνι Ντεπ, έχοντας μόλις 24 ώρες για να προετοιμαστεί για τη ζωντανή εκπομπή.

Παρ’ όλα αυτά, το σόου την υποχρέωσε «να τραγουδήσει και να χορέψει κλακέτες».

13:27 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

