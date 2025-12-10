Χαλκίδα: Αγρότες απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους για δύο ώρες την Υψηλή Γέφυρα

Σε κινητοποιήσεις σήμερα και οι αγρότες της Εύβοιας, οι οποίοι προχώρησαν αιφνιδιαστικά σε συμβολικό αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο αποκλεισμός διήρκεσε για περίπου δύο ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στο οδικό δίκτυο της πόλης, καθώς όσοι κινούνταν στην περιοχή έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την παλιά γέφυρα.

Την κινητοποίηση έκαναν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα μπλόκα της βόρειας Εύβοιας, από τα Ψαχνά, από την περιοχή της Αυλίδας, την κεντρική και νότια Εύβοια.

Μετά την λήξη του αποκλεισμού, το κομβόι των αγροτών κατευθύνθηκε προς την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, προκειμένου οι εκπρόσωποί τους να παραδώσουν τα αιτήματά τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας του νησιού. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.