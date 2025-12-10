Δυτική Ελλάδα: Αγρότες μοίρασαν πορτοκάλια στους αστυνομικούς – Δείτε εικόνες

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας, με σημείο αναφοράς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Νέα Εθνική Οδό στο ύψος του Ρίου, προκειμένου να αποτραπεί η προσέγγιση των αγροτών στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα κινήθηκαν οργανωμένα και έφτασαν μέχρι το αστυνομικό μπλόκο στο ύψος της Γαβρολίμνης, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι αγρότες, σύμφωνα με το ERTNews, μοίρασαν πορτοκάλια στους αστυνομικούς, σε μια προσπάθεια να στείλουν μήνυμα ειρηνικής διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τους ίδιους τους αγρότες, στόχος της σημερινής κινητοποίησης είναι η μετάβαση στα διόδια της γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου και το άνοιγμα των μπαρών, ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων χωρίς την καταβολή διοδίων για περίπου τέσσερις ώρες.