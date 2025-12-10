UNESCO: Αναγνώρισε την ιταλική κουζίνα ως άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας

  • Η διακυβερνητική επιτροπή της UNESCO αναγνώρισε την ιταλική κουζίνα ως άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας.
  • Μέχρι τώρα, η αναγνώριση αυτή είχε δοθεί σε μεμονωμένα εδέσματα διαφόρων χωρών, αλλά όχι σε εθνική κουζίνα στο σύνολό της.
  • Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα προωθήθηκε από τα ιταλικά υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού, σε στενή συνεργασία με γαστρονομικούς οργανισμούς.
Φωτογραφία: Unsplash

H αρμόδια διακυβερνητική επιτροπή της UNESCO αναγνώρισε σήμερα την ιταλική κουζίνα ως άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Μέχρι τώρα, η αναγνώριση αυτή είχε δοθεί σε μεμονωμένα εδέσματα διαφόρων χωρών, αλλά όχι σε εθνική κουζίνα στο σύνολό της.

Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα προωθήθηκε από τα ιταλικά υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού, σε στενή συνεργασία με γαστρονομικούς οργανισμούς.

«Η ιταλική κουζίνα είναι ένα μοναδικό μωσαϊκό οικογενειακών, τοπικών, κοινωνικών παραδόσεων, χωρίς κάποια ιεραρχία που να προβλέπει λιγότερο και περισσότερο σημαντικά εδέσματα», τόνισαν οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

