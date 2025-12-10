Αμαλιάδα: Συνελήφθη 14χρονος που εκβίαζε 12χρονο συμμαθητή του – Πώς κατάφερε να του αποσπάσει 8.200 ευρώ

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας, που καταγράφηκε στην Αμαλιάδα.

Ένας 14χρονος, μαθητής Γυμνασίου, φέρεται να εκβίαζε επί εβδομάδες έναν 12χρονο συμμαθητή του, απειλώντας τον ότι θα τον χτυπήσει και εξαναγκάζοντάς τον να του παραδίδει χρηματικά ποσά.

Όπως μεταδίδει η patrisnews.com, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, οι εκβιασμοί ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 12χρονος, υπό τον φόβο των απειλών, άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του – μέσα από τις οικονομίες των γονιών του. Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, όταν λύγισε και αποκάλυψε όσα ζούσε στους γονείς του, είχε παραδώσει στον 14χρονο το ποσό των… 8.200 ευρώ.

Ύστερα από την καταγγελία, οι άνδρες της Ασφάλειας Ήλιδας προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου. Εκεί εντόπισαν σχεδόν 100 κροτίδες, μια ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιού και ένα iphone, τα οποία φέρονται να έχουν αγοραστεί με τα χρήματα που είχε αποσπάσει από τον μικρότερο μαθητή.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου, ενώ μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση και η ΕΛ.ΑΣ. αναφέροντας τα εξής:

«Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας 14χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για εκβίαση και για παράβαση του νόμου για τα βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, παιδικά αθύρματα και φωτοβολίδες.

Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του 12χρονου, ο 14χρονος κατηγορούμενος, από τις 6-11-2025 έως τις 03-12-2025 στην Αμαλιάδα, απαίτησε εκβιαστικά χρήματα από τον 12χρονο υιό της, με την απειλή ξυλοδαρμού, με αποτέλεσμα να αποσπάσει τμηματικά από τον τελευταίο συνολικά -8.250- ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην οικία του κατηγορούμενου ανήλικου, βρήκαν και κατέσχεσαν -97- κροτίδες -1- παιχνιδοκονσόλα και -9- παιχνίδια που είχε αγοράσει πρόσφατα καθώς και -1- κινητό τηλέφωνο.

Ο ανήλικος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας».