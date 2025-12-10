ΕΕ: Συμφωνία για μείωση των εκπομπών αερίων κατά 90% έως το 2040 – «Σαφή κατεύθυνση προς την κλιματική ουδετερότητα»



  • Η ΕΕ ενέκρινε έναν νέο, νομικά δεσμευτικό κλιματικό στόχο που προβλέπει μείωση κατά 90% των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040.
  • Η προσωρινή πολιτική συμφωνία περιλαμβάνει τη δυνατότητα αξιοποίησης υψηλής ποιότητας διεθνών πιστώσεων έως 5%, προσθέτοντας ευελιξία στην επίτευξη του στόχου.
  • Η νέα δέσμευση ενισχύει την ασφάλεια για επενδύσεις και συμβάλλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ένωσης, ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού.
ΕΕ: Συμφωνία για μείωση των εκπομπών αερίων κατά 90% έως το 2040 – «Σαφή κατεύθυνση προς την κλιματική ουδετερότητα»
Φωτογραφία: AP

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε έναν νέο, νομικά δεσμευτικό κλιματικό στόχο που προβλέπει μείωση κατά 90% των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040, διαμορφώνοντας μια σαφή πορεία προς μια οικονομία χωρίς άνθρακα και με ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα.

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη περιλαμβάνει και τη δυνατότητα αξιοποίησης υψηλής ποιότητας διεθνών πιστώσεων έως 5%, προσθέτοντας ευελιξία στην επίτευξη του στόχου.

Η νέα αυτή δέσμευση ενισχύει την ασφάλεια για επενδύσεις, υποστηρίζει τη βιομηχανική ανθεκτικότητα και συμβάλλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ένωσης και βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πως «σήμερα, η ΕΕ επιδεικνύει την ισχυρή δέσμευσή της για την κλιματική δράση και τη Συμφωνία του Παρισιού. Ένα μήνα μετά την COP30, μετατρέψαμε τα λόγια μας σε πράξεις, με έναν νομικά δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040. Έχουμε μια σαφή κατεύθυνση προς την κλιματική ουδετερότητα. Και ένα ρεαλιστικό και ευέλικτο σχέδιο για να καταστήσουμε την καθαρή μετάβαση πιο ανταγωνιστική».


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

