Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Δεν έχω social media, είμαι «αναλφάβητη»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

«Αυτή είναι η δουλειά μας, απευθυνόμαστε τον κόσμο με στόχο να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα, να τον βοηθήσουμε στην δύσκολη καθημερινότητα και να του δώσουμε αφορμή να σκεφτεί ή να συγκινηθεί. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κάθε του επιλογή έχει άλλη σημασία. Πλέον ξέρω τι μου αρέσει και σε τι θα ήθελα να πάω αλλά από την άλλη σκέφτομαι και το κοινό, μήπως προδώσω αυτόν τον κόσμο αν περιμένει κάτι από μένα» είπε.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη πρόσθεσε: «Μεγαλώνοντας στην Μεταπολίτευση και μπαίνοντας σε αυτόν τον χώρο της υποκριτικής, είχα πλήρη συνείδηση το ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ σημαντικό, με ένα έργο το οποίο έχει κοινωνικό χαρακτήρα και δεν αφορά σε έναν ναρκισσισμό ή εγωισμό. Είχα πολύ σημαντικούς δασκάλους ήδη από την Δραματική Σχολή. Ήταν οι ίδιοι φωτεινά ορόσημα, συνέπειας και στάσης ζωής απέναντι στα πράγματα οπότε ήξερα και είχα από την αρχή τα κατάλληλα εφόδια. Μεγάλωσα σε μία γειτονιά πολύ ωραία που βίωσα την αγάπη και από τους ανθρώπους του χωριού και από την οικογένειά μου».

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ανέφερε επίσης: «Δεν έχω social media, είμαι «αναλφάβητη». Αρνούμαι επανειλημμένως να κάνω διαφημίσεις, δεν αισθανόμουν καλά με αυτό το κομμάτι. Ενημερώνομαι, αλλά μου αρέσει περισσότερο να βλέπω ξένες σειρές και ταινίες. Μπορεί στην αρχή της σεζόν να δω κάποιες σκηνές από τις ελληνικές σειρές, για να δω τι παίζει αλλά και τους φίλους μου».

«Έχω μάθει να σέβομαι την επιλογή κάθε γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει και να συμπεριφέρεται όπως η ίδια αισθάνεται. Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που προσπαθώ είναι να εκλείπει από πάνω μου αυτή η υστερία του να προσπαθεί κάποιος επιτακτικά να είναι νέος. Θέλω να είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο που περνά και στην ηλικία στην οποία βρίσκομαι κάθε φορά. Ως ηθοποιός και δημόσιο πρόσωπο, ποιον να ξεγελάσεις άλλωστε; Πολλές φορές βλέπω αποτέλεσμα σε πρόσωπα, που είναι λίγο ψεύτικα, δεν είναι όμορφα, και θεωρώ ότι αυτή είναι μία παγίδα που πέφτουμε. Πρότυπά μου είναι οι σπουδαίες ηθοποιοί που έχουν μεγαλώσει με χάρη, και είναι πολύ σημαντικές στην δουλειά τους. Ο χρόνος δεν είναι μόνο εχθρός μας αλλά και σύμμαχός μας» σημείωσε η ηθοποιός.