Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τρεις δράστες για τον ξυλοδαρμό άνδρα μέσα σε γήπεδο – Τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές μπροστά στον ανήλικο γιο του

Σύνοψη από το

  • Ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές τρεις άνδρες που ενεπλάκησαν σε επεισόδιο αθλητικής βίας στο Αγρίνιο, ξυλοκοπώντας έναν άνδρα με κλωτσιές και μπουνιές.
  • Ο ξυλοδαρμός διαπράχθηκε μπροστά στον 11χρονο γιο του θύματος, ο οποίος έμεινε αβοήθητος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δραστών για σοβαρά αδικήματα.
  • Την ίδια ημέρα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη τρεις άνδρες που, με οπαδικά κίνητρα, εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 15χρονο, ο οποίος παρακολουθούσε αγώνα σε κατάστημα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές τα στοιχεία τριών ανδρών, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε επεισόδιο αθλητικής βίας στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε έναν άνδρα στις 30 Νοέμβριου, την στιγμή που παρακολουθούσε με τον 11χρονο γιο του ποδοσφαιρική αναμέτρηση και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές.

Ο ξυλοδαρμός του άνδρα διαπράχθηκε μπροστά στον ανήλικο γιο του, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, έμεινε αβοήθητος, με κίνδυνο να τραυματιστεί, καθώς βρέθηκε σε επικίνδυνο σημείο κερκίδας γηπέδου, χωρίς την επιμέλεια ενηλίκου.

Στο θύμα του ξυλοδαρμού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από γιατρό του γηπέδου, ενώ στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο του Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε βάρος των τριών ανδρών, σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας και της έκθεσης.

Ταυτοποιήθηκαν και οι δράστες δεύτερου περιστατικού αθλητικής βίας

Επίσης, ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, τα στοιχεία ακόμη τριών ανδρών, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε περιστατικό αθλητικής βίας την ίδια ημέρα στο Αγρίνιο.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, έχοντας οπαδικά κίνητρα, εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 15χρονο, την στιγμή που ο ανήλικος ήταν μέσα σε κατάστημα και παρακολούθησε από την τηλεόραση ποδοσφαιρικό αγώνα.

Την ίδια στιγμή άγνωστος δράστης αφαίρεσε το πορτοφόλι του ανήλικου, που περιείχε 40 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά του σπιτιού του.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

