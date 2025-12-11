Λούκας Γιώρκας: «Η διαχείριση της δημοσιότητας μου ήταν δύσκολη – Είχα έντονα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα»

  • Ο Λούκας Γιώρκας εξομολογήθηκε στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά τη δυσκολία διαχείρισης της δημοσιότητας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πιέστηκα πάρα πολύ, δεν μπορούσα να κατέβω από το σπίτι».
  • Ο τραγουδιστής, που έγινε γνωστός από το πρώτο «The X Factor», ανέφερε ότι τότε υπήρχε ένα κανάλι που έκανε πιο lifestyle εκπομπές, και «είχα ένα βανάκι κάτω από το σπίτι μου καμιά εβδομάδα, μόνιμα σχεδόν».
  • Ο Λούκας Γιώρκας παραδέχτηκε ότι «είχα έντονα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα μέσα σε αυτή την πορεία», αλλά σήμερα νιώθει ότι είναι αυτός που είναι, λόγω αυτής της εμπειρίας.
Λούκας Γιώρκας
Ο Λούκας Γιώρκας το πρωί της Πέμπτης (11/12), έδωσε συνέντευξη στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά. Ο τραγουδιστής, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον πρώτο κύκλο του ελληνικού «The X Factor», που προβλήθηκε την τηλεοπτική σεζόν 2008-2009, μίλησε για το πόσο τον είχε δυσκολέψει η διαχείριση της δημοσιότητας, στην αρχή της καριέρας του στον μουσικό χώρο. Μάλιστα, περιγράφοντας τα όσα είχε βιώσει, ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Πιέστηκα πάρα πολύ, δεν μπορούσα να κατέβω από το σπίτι».

Συγκεκριμένα, ο Λούκας Γιώρκας εξομολογήθηκε πως: «Η διαχείριση της δημοσιότητας μου ήταν δύσκολη πολύ. Έχω μεγαλώσει σε μία οικογένεια που είναι έτσι απλοί άνθρωποι οι γονείς μου, δεν συμπαρασύρονται δηλαδή ή δεν ενθουσιάζονται με πολύ κοσμικά πράγματα, έχουν μια απλότητα. Οπότε αυτό με κράτησε, γιατί όλη η πραγματικότητα στη ζωή μου με παρέσυρε σε αυτόν τον ενθουσιασμό, σε αυτό το καινούριο, το πολύ μεγάλο. Έβγαινα στον δρόμο και ήταν δύσκολο για εμένα!».

«Ήταν το πρώτο “X Factor” τότε που είχε γίνει και όπως όλα τα πρώτα, είχε πάρα πολύ τηλεθέαση. Τότε υπήρχε και ένα κανάλι που έκανε πιο lifestyle εκπομπές, και είχα ένα βανάκι κάτω από το σπίτι μου καμιά εβδομάδα, μόνιμα σχεδόν.

Δεν το λέω γιατί ήμουν εγώ, οποιοδήποτε τηλεοπτικό πρόσωπο είναι τόσες ώρες εκεί, θα το πάθει. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με εμένα. Πιέστηκα πάρα πολύ, δεν μπορούσα να κατέβω από το σπίτι, δεν μπορούσα να περπατήσω. Έβγαινα πολύ αργά τα βράδια, που έπεφτε η κίνηση. Με δυσκόλεψε γιατί και εγώ δεν το επιζητούσα αυτό, δεν ήξερα τι έρχεται, ήμουν και παιδάκι. Είχα έντονα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα μέσα σε αυτή την πορεία. Αλλά δεν σας κρύβω ότι σήμερα νιώθω ότι είμαι αυτός που είμαι, λόγω αυτού», εξήγησε στη συνέχεια ο τραγουδιστής.

