Δέσποινα Καμπούρη: «Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί – Κανένας δεν πρέπει να ζει δυστυχισμένος απλά για να ικανοποιεί τους άλλους»

  • Η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον επί 16 χρόνια συνοδοιπόρο της, Βαγγέλη Ταρασιάδη, με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram στις 8 Νοεμβρίου του 2025. Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2009 και είχε αποκτήσει δύο κόρες.
  • Ένα μήνα μετά την ανακοίνωση, η δημοσιογράφος πραγματοποίησε Q&A και δήλωσε ότι νιώθει: «Περίεργα. Σαν να ξεκινάω από την αρχή».
  • Σχετικά με το «γιατί όλοι πια χωρίζουν», η Δέσποινα Καμπούρη απάντησε: «Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί. Κανένας δεν πρέπει να ζει δυστυχισμένος απλά για να ικανοποιεί τους άλλους».
Ελένη Φλισκουνάκη

Δέσποινα Καμπούρη
Φωτογραφία: Instagram/despinakampouri

Η Δέσποινα Καμπούρη και ο Βαγγέλης Ταρασιάδης ήταν μαζί από το 2009. Η δημοσιογράφος και ο επιχειρηματίας παντρεύτηκαν το 2014, ενώ στη διάρκεια της κοινής τους ζωής απέκτησαν δύο κόρες, την Έλενα και την Χριστίνα. Η παρουσιάστρια, η οποία φέτος συμμετέχει στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον επί 16 χρόνια συνοδοιπόρο της, με μία πολύ όμορφη ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram, στις 8 Νοεμβρίου του 2025.

Ένα μήνα μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της, η Δέσποινα Καμπούρη πριν από λίγες ώρες πραγματοποίησε ένα Q&A στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και απάντησε σε προσωπικές ερωτήσεις που της έκαναν, οι ακόλουθοί της.

Σχετικά με το πώς νιώθει αυτό το διάστημα, η δημοσιογράφος ανέφερε ότι: «Περίεργα. Σαν να ξεκινάω από την αρχή. Για κάποιον σαν εμένα, που αγαπάει τις ρουτίνες του και ζει με κουτάκια, αυτή είναι μία περίοδος πλήρους αποσταθεροποίησης. Όλα είναι καινούργια και πρωτόγνωρα. Ε κι αυτό πάντα είναι λίγο δύσκολο».

Δέσποινα Καμπούρη

Όταν ακόλουθός της, την ρώτησε «γιατί όλοι πια χωρίζουν» και αν «πιστεύει πια στο “για πάντα”», η Δέσποινα Καμπούρη απάντησε: «Ναι, πιστεύω στο “για πάντα”. Και όχι, δεν χωρίζουν όλοι. Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί. Κανένας δεν πρέπει να καταπιέζεται ή να ζει δυστυχισμένος απλά για να ικανοποιεί τους άλλους. Η ζωή είναι μικρή. Και πρέπει να είμαστε γενναίοι. Σε όλα».

Δέσποινα Καμπούρη

21:33 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

