Γέννησε η Βέρα Μακρομαρίδου: «Ήρθες μικρέ μου ξανθομπάμπουρα και η γη έχει αλλάξει τροχιά για εμάς…» – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

  • Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Βέρα Μακρομαρίδου και ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, καθώς η γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσμο τον γιο τους στις 23 Νοεμβρίου.
  • Το χαρμόσυνο γεγονός ανακοινώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου μέσω Instagram, με μία πολύ τρυφερή ανάρτηση που περιλάμβανε τρεις φωτογραφίες.
  • «Ήρθες μικρέ μου ξανθομπάμπουρα και η γη έχει αλλάξει τροχιά για εμάς…», αναφέρει χαρακτηριστικά η Βέρα Μακρομαρίδου στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Βέρα Μακρομαρίδου
Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Βέρα Μακρομαρίδου και ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου. Η γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσμο τον γιο τους στις 23 Νοεμβρίου, ενώ ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, με μία πολύ τρυφερή ανάρτηση που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Στην όμορφη δημοσίευσή της, η ταλαντούχα καλλιτέχνις και νέα μητέρα ανέβασε τρεις φωτογραφίες. Στην πρώτη το ζευγάρι ποζάρει στο παιδικό δωμάτιο, ενώ στην κοιλιά της Βέρας Μακρομαρίδου είναι ζωγραφισμένος ο «Ηρακλής» με τον «Πήγασο» σε μικρή ηλικία, από την γνωστή ταινία της «Disney».

Στο δεύτερο στιγμιότυπο η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε μία φωτογραφία του μωρού της, ενώ στην τρίτη τα κεράσματα για την γέννησή του.

Βέρα Μακρομαρίδου
Φωτογραφία: Instagram/vera_makromaridou

«23/11. Ήρθες μικρέ μου ξανθομπάμπουρα και η γη έχει αλλάξει τροχιά για εμάς… Ο χρόνος έχει διασταλεί και κάθε μέρα που σε βλέπουμε να μεγαλώνεις, ίσως γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι», αναφέρει η Βέρα Μακρομαρίδου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

