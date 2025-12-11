Κώστας Φραγκολιάς για την προσωπική του ζωή: «Προτιμώ να την ξέρω και να με ξέρει, να υπάρχει μία οικειότητα»

  • Ο Κώστας Φραγκολιάς μίλησε στην κάμερα της Φαίης Σκορδά για την προσωπική του ζωή, εξηγώντας το πώς ο ίδιος την ορίζει.
  • Σε ερώτηση για το αν υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή, ο ηθοποιός απάντησε: «Αν κάνεις πράγματα που τα γουστάρεις και σε ευχαριστούν, και αυτά είναι προσωπική ζωή».
  • Επιπλέον, ο Κώστας Φραγκολιάς αποκάλυψε πως προτιμά από το να κάνει μία καινούργια γνωριμία, να είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ήδη και υπάρχει μία οικειότητα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κώστας Φραγκολιάς
Φωτογραφία: Instagram/fragkolias

Τον Κώστα Φραγκολιά συνάντησε σε έξοδό του, η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά. Ο ηθοποιός, που εδώ και αρκετά χρόνια συμμετέχει στο «Happy Day», στις δηλώσεις του μίλησε για την προσωπική του ζωή, εξηγώντας το πώς ο ίδιος ορίζει την δική του. Επιπλέον, αποκάλυψε πως προτιμά από το να κάνει μία καινούργια γνωριμία, να είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ήδη και υπάρχει μία οικειότητα μεταξύ τους.

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή, ο Κώστας Φραγκολιάς απάντησε: «Αν κάνεις πράγματα που τα γουστάρεις και σε ευχαριστούν, και αυτά είναι προσωπική ζωή. Κάνω τις πρόβες μου, παίζω μπάλα, επιλογές προσωπικές είναι και αυτές, μια χαρά είναι, προσωπικά είναι και αυτά. Και σπίτι μου να κάθομαι, να κοιτάζω το ταβάνι, και αυτό προσωπική επιλογή είναι».

Ακόμα, ο ηθοποιός εξήγησε ότι: «Η καινούργια γνωριμία μπορεί να είναι και παλιά. Δεν την έχω βρει, αλλά προτιμώ να την ξέρω και να με ξέρει και να υπάρχει μία οικειότητα, από το να γνωρίσω από την αρχή έναν άνθρωπο, που παρουσιάζουμε τον καλό μας εαυτό, μας παρουσιάζουν τον καλό τους τον εαυτό…».

21:33 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

21:11 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

20:05 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

18:58 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

