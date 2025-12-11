Σωτήρης Καλυβάτσης: «Αντιμετωπίζω τα πράγματα με χιούμορ, καλό είναι που γεννήθηκα με αυτό το δώρο»

  • Ο Σωτήρης Καλυβάτσης, ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες, μίλησε σε συνέντευξή του για τον σημαντικό ρόλο που παίζει το χιούμορ στην προσωπική του ζωή.
  • Ο ηθοποιός, εξομολογήθηκε πως: «Εδώ είναι η δουλειά μου, αλλά δεν έχω και μεγάλη διαφορά και στην προσωπική μου ζωή!».
  • Σημείωσε ότι «αν τα παίρναμε στα σοβαρά όλα αυτά που μας συμβαίνουν, δεν θα έπρεπε να κάνουμε παραστάσεις και τηλεοράσεις, αλλά επαναστάσεις», τονίζοντας πως «καλό είναι που γεννήθηκα με αυτό το δώρο».
Ελένη Φλισκουνάκη

Σωτήρης Καλυβάτσης
Ο Σωτήρης Καλυβάτσης είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Ο ηθοποιός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που παίζει το χιούμορ στην προσωπική του ζωή, σημειώνοντας πως «αν τα παίρναμε στα σοβαρά όλα αυτά που μας συμβαίνουν, δεν θα έπρεπε να κάνουμε παραστάσεις και τηλεοράσεις, αλλά επαναστάσεις».

Όταν ο δημοσιογράφος ανέφερε στον Σωτήρη Καλυβάτση, στη διάρκεια της συνέντευξης, πως είναι από τους ηθοποιούς που το κοινό τον έχει ταυτίσει με την κωμωδία και τον ρώτησε αν είναι σαν «φάρμακο» το να γελάει μέσα από τα κείμενα που παίζει, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Εδώ είναι η δουλειά μου, αλλά δεν έχω και μεγάλη διαφορά και στην προσωπική μου ζωή!».

«Τα αντιμετωπίζω τα πράγματα με χιούμορ, γιατί πολύ φοβάμαι ότι έτσι και αλλιώς αν τα παίρναμε στα σοβαρά όλα αυτά που μας συμβαίνουν, μάλλον δεν θα έπρεπε να κάνουμε παραστάσεις και τηλεοράσεις. θα έπρεπε να κάνουμε επαναστάσεις. Καλό είναι που γεννήθηκα με αυτό το δώρο», συνέχισε ο καλλιτέχνης.

