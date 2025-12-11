Φοινικούντα: Την Παρασκευή οι απολογίες του ανιψιού και του επιχειρηματία – Τα στοιχεία που «έδεσαν» την υπόθεση και το σενάριο για τον φυσικό αυτουργό

Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του, που φέρονται να είναι οι ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου 2025.

Ο 33χρονος και ο επιχειρηματίας από την Αθήνα αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας τόσο για την διπλή δολοφονία όσο και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ τον Σεπτέμβριο. Οι δύο συλληφθέντες, μεταφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην Ευελπίδων, όπου ο Εισαγγελέας εκτέλεσε τα εντάλματα σύλληψης. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες για εμπλοκή τους στο διπλό φονικό.

Σε δήλωσή του από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, ο συνήγορος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Γιάννης Βέρρας, ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται όσα του αποδίδονται. «Είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος» ανέφερε.

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που από την πρώτη στιγμή είχε καταλάβει ότι κοντινός της άνθρωπος εμπλέκεται στην διπλή δολοφονία, ζητεί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι οι εμπλεκόμενοι. «Είμαι συγκλονισμένη που συγγενικό πρόσωπο έκανε στον πολυαγαπημένο θείο-πατέρα μου αυτό το αποτρόπαιο γεγονός» δήλωσε η ίδια.

Το σενάριο του φυσικού αυτουργού

Όπως ανέφερε ο Πέτρος Κουσουλός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, «ήταν ξεκάθαρο για τις αρχές από την αρχή ότι κάτι δεν έστεκε. Δηλαδή ήταν προφανές ότι δεν μπορεί στα ξαφνικά δύο 22χρονοι να ξεκινήσουν από την Αθήνα, να πάνε στη Φοινικούντα, να δολοφονήσουν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ και παρών να είναι ο ανιψιός, που ως δια μαγείας γλιτώνει, και όλα αυτά χωρίς κάποιο κίνητρο».

«Και πρέπει να εστιάσουμε στην εξαιρετική δουλειά της ανακρίτριας Καλαμάτας που κατάφερε να μην υπάρχουν διαρροές για τις κινήσεις της» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Κουσουλό, δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα να υπάρξουν και νέα εντάλματα σύλληψης, ενώ δεν θα πρέπει να αποτελέσει έκπληξη αν τελικά αποδειχθεί ότι φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας είναι ένα άτομο που σήμερα κατηγορείται για ηθική αυτουργία.

Τι πρόδωσε τον 33χρονο και τον επιχειρηματία φίλο του

Τα μηνύματα και οι συνομιλίες που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα μετά τις άρσεις του απορρήτου, φέρεται να έδεσαν την υπόθεση της διπλής δολοφονίας. Η σχέση του ανιψιού με τον επιχειρηματία αποκαλύφθηκε από το τηλεφώνημα που έγινε λίγα μόλις λεπτά μετά το διπλό φονικό και από την αρχή οι αστυνομικοί το θεώρησαν ύποπτο. Ο 33χρονος ανιψιός είχε πέσει σε αντιφάσεις στις καταθέσεις του. Ήταν όπως ισχυρίστηκε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, γεγονός που είχε προκαλέσει υποψίες.

«Άκουσα ή έναν ή δυο ακόμα πυροβολισμούς που έριξε προς τα εμένα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσα», είχε καταθέσει.

Από την πρώτη στιγμή, η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού είχε στηρίξει τα λεγόμενα του. Ο τρίτος επιχειρηματίας ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία φέρεται να βρίσκεται σε προγραμματισμένο ταξίδι αναψυχής στη Γερμανία.

Η ανιψιά του 68χρονου: Ο πατέρας μου τη βραδιά του φονικού είπε «ο Ντάνι τον σκότωσε»

H ανιψιά του 68χρονου που είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι υποπτευόταν ανθρώπους από την οικογένειά της, ως εμπλεκόμενους στο φονικό, μίλησε στο LiveNews και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δήλωση της μητέρας της πως ο 33χρονος είναι ένα καλό παιδί, τονίζοντας πως η μητέρα της πάσχει από άνοια.

«Δεν μου αρέσει το ψέμα. Η μητέρα μου είναι με αγωγή μετά το εγκεφαλικό της. Ό,τι είπε σήμερα, και ό,τι είπε και ο αδελφός μου είναι κατόπιν της καθοδήγησης των δικηγόρων. Φοβούνται. Εγώ ας φάω το κεφάλι μου. Εγώ θα συνεχίσω. Ο πατέρας μου τη βραδιά του φονικού είπε “ο Ντάνι τον σκότωσε”. Μπαμπά με ακούς; Μην λες ό,τι σου λένε οι δικηγόροι. Εγώ δεν θα σταματήσω» ανέφερε αρχικά.

Σε σχέση με την περιουσία δήλωσε: «Θα διεκδικήσω με νύχια και με δόντια ό,τι μου ανήκει. Και μετά θα το δώσω στα παιδιά μου. Ο Κώστας μας φρόντιζε όλους. Θέλω να πουν τι είχε γίνει τότε με τον γιο μου».

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για την διπλή δολοφονία

Το φως της δημοσιότητας είδε το κατηγορητήριο για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε τη σύλληψή τους βασιζόμενη σε νέα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια της.

«Το κατηγορητήριο αναφέρεται σε έναν όρο που τον επαναλαμβάνει αρκετές φορές. Αναφέρει ότι οι ηθικοί αυτουργοί, ο ιδιοκτήτης του μπαρ και ο ανιψιός, με πειθώ, φορτικότητα, με διαρκείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον αναφερόμενο ως συνεργό να προχωρήσει, τον οποίο όπως λέει το κατηγορητήριο τον γνώριζαν πολύ καλά και είχαν συνεχείς επαφές μαζί του, τον έπεισαν να προχωρήσει στη συγκεκριμένη δολοφονική πράξη», ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Για τον άνθρωπο που αναζητείται, κατηγορούμενος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία, το κατηγορητήριο αναφέρει: «Για το συγκεκριμένο άτομο το κατηγορητήριο λέει ότι τηλεφωνούσε διαρκώς από πακιστανικό τηλέφωνο προς τον αναφερόμενο συνεργό από την προηγούμενη ημέρα που ξεκίνησαν από την Αθήνα, δίνοντάς τους σαφείς εντολές για τον τρόπο που θα πάνε στην Καλαμάτα, πώς θα κινηθούν, πώς θα στοχεύσουν τα θύματα, πώς θα αποχωρήσουν και πώς θα φύγουν».

«Ως προς τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου αναφέρει δύο πτυχές. Πρώτον, ότι επικοινωνούσε με τον 22χρονο από τις 5/10 μέσω πακιστανικού που χειριζόταν ο ίδιος αλλά και μέσω του συνεργού του, δίνοντας εντολές για το πώς θα προχωρήσουν στη δολοφονική επίθεση. Επιπλέον, στις 6 του μηνός, μετά τη δολοφονία, ήταν σε συνεχείς επαφές με τη σύντροφο του ανιψιού και με τον ανιψιό για το τι ακριβώς θα καταθέσουν σε σχέση με το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Πύλου».

Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή

Η πιο σημαντική αποκάλυψη ωστόσο είναι αυτή για τον ανιψιό του θύματος, καθώς φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον εκτελεστή μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού.

«Για τον ανιψιό λέει ότι μέσω πακιστανικού τηλεφώνου έδινε εντολές ακόμα και λίγο πριν τη δολοφονία. Ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον 22χρονο συνεργό, μέσω πακιστανικού τηλεφώνου, για τον τρόπο άφιξης και το σημαντικότερο είναι ότι ο ανιψιός με το αυτοκίνητό του μετέφερε τον 22χρονο από το κάμπινγκ, μετά τη δολοφονία, κοντά στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ».