Ζελένσκι: «Ο λαός πρέπει να έχει τον λόγο» για το Ντονμπάς – Τι είπε για το ειρηνευτικό σχέδιο

Το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος στα εδάφη που ελέγχει η Ρωσία έριξε στο τραπέζι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επιβεβαίωσε ότι η χώρα του έστειλε στις ΗΠΑ την ενημερωμένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Εκτός από το σχέδιο των 20 σημείων, το ειρηνευτικό πλαίσιο θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας και μια συμφωνία για την ανοικοδόμηση της χώρας, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Ζελέσνκι ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ συζήτησαν την ιδέα της δημιουργίας μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας όπου τα στρατεύματα του Κιέβου θα αποσυρθούν, αλλά όποιες εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα.

«Ο λαός πρέπει να έχει λόγο»

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έριξε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να αποφασιστεί με δημοψήφισμα το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στα ανατολικά της χώρας, καθώς το Κίεβο δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για να συμφωνήσει στους όρους ενός ειρηνευτικού σχεδίου που θα τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας.

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από το ανατολικό Ντονμπάς και απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή με αντάλλαγμα την ειρήνη.

Ο Ζελένσκι αντιτάχθηκε σθεναρά, τονίζοντας: «Οι Ρώσοι θέλουν ολόκληρο το Ντονμπάς – δεν το δεχόμαστε αυτό… Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε με τη μορφή εκλογών είτε με δημοψήφισμα, ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει λόγο».

Η πρόταση για δημοψήφισμα έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε να διεξαγάγει εκλογές εντός των επόμενων μηνών υπό την προϋπόθεση η Ουκρανία να λάβει κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.