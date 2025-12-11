Κωνσταντίνος Τασούλας: Συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην Προεδρία του Eurogroup

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας,Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επικοινώνησε με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, τον συνεχάρη από καρδιάς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη.

