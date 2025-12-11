Ανδρουλάκης: «Το τέλος της ατιμωρησίας είναι μεγάλη θεσμική πρόκληση για την παράταξή μας» – Κάλεσμα για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

Το μήνυμα ότι «προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να τελειώσει το καθεστώς της ατιμωρησίας», έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση του InSocial, με θέμα: «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης», που πραγματοποιείται στην ΕΣΗΕΑ.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, απαιτείται συναίνεση, σοβαρότητα και καθαροί κανόνες στο διάλογο, σημειώνοντας ότι γι’ αυτό θα απευθύνει κάλεσμα «στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για μια γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε κανείς πολιτικός να μην στέκεται πάνω από τον νόμο».

Καταλόγισε δε, αναξιοπιστία στον πρωθυπουργό που «από τη μια λέει ότι έχει τη διάθεση να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο, αλλά από την άλλη όποτε έχει χρειαστεί το αξιοποιεί για να δέσει τα χέρια της Δικαιοσύνης και αυτή να μην μπορεί να ερευνήσει ποτέ τις ευθύνες των υπουργών της κυβέρνησης».

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε κατά την εισαγωγή του ότι «η σημερινή συζήτηση που ανοίγει η παράταξή μας για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, με την εξαιρετική πρωτοβουλία του InSocial, διεξάγεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για τη φιλελεύθερη δημοκρατία και ιδιαίτερα για τη θεσμική αρχιτεκτονική του δυτικού κόσμου». Επισήμανε ότι «η νέα στρατηγική ασφάλειας της διοίκησης Τραμπ, μαζί με τα πυκνά σύννεφα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, δείχνουν καθαρά ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα ιστορική φάση, ριζικά διαφορετική από τα χαρακτηριστικά που είχε η μεταπολεμική πραγματικότητα που επικράτησε για δεκαετίες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «σε αυτό το άκρως ρευστό τοπίο, η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη».

«Η ανάγκη για θεσμική ανασυγκρότηση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ»

Όπως είπε, «η Δημοκρατική Παράταξη έχει αποδείξει ιστορικά ότι είναι σε θέση να μετατρέπει τις προκλήσεις της συγκυρίας σε μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής» και ότι «από τις αναθεωρήσεις του 1986 και του 2001 έως σήμερα, γνωρίζουμε το βάρος και τη σημασία τέτοιων στρατηγικών επιλογών. Σήμερα, η ανάγκη για θεσμική ανασυγκρότηση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς δοκιμάζεται καθημερινά στη χώρα μας: Από την ανεπαρκή διαχείριση κρίσεων έως τις απευθείας αναθέσεις, το σκάνδαλο των υποκλοπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την τραγωδία των Τεμπών». Σημείωσε ότι πρόκειται για «πρακτικές που πλήττουν όχι μόνο τη θεσμική αξιοπιστία, αλλά την ίδια την πίστη του λαού ότι η πολιτική μπορεί να λειτουργεί με κανόνες, διαφάνεια και δικαιοσύνη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η κοινωνία απαιτεί ένα άλλο πλαίσιο «που δεν θα αφήνει χώρο σε φαινόμενα ατιμωρησίας, που δηλητηριάζουν συνεχώς τη δημόσια ζωή και υπονομεύουν την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος». Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, τόνισε, «είναι να τελειώσει αυτό το καθεστώς της ατιμωρησίας. Γιατί αυτό το καθεστώς ατιμωρησίας δίνει πράσινο φως στην έκρηξη της διαφθοράς και η έκρηξη της διαφθοράς δίνει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο στην κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς».

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το τέλος της ατιμωρησίας δεν είναι ένα σύνθημα με εκδικητικά μηνύματα, όπως κάποιοι θέλουν να το μεταφράσουν». Αντίθετα, συνέχισε, «το τέλος της ατιμωρησίας είναι για την παράταξή μας μια μεγάλη θεσμική πρόκληση και για το δημοκρατικό μας πολίτευμα μια μεγάλη αναγκαιότητα». Εξήγησε ότι γι’ αυτό έβαλε ως προτεραιότητα της συζήτησης που αφορά στην αναθεώρηση του Συντάγματος, την αναθεώρηση του άρθρου 86, «ενός άρθρου που ο πρωθυπουργός έχει αξιοποιήσει πολλές φορές για να προστατεύσει τους υπουργούς του, προκαλώντας την οργή της κοινωνίας».

Υποστήριξε επιπλέον ότι «με αυτό τον τρόπο αποκαλύπτεται και το μέγεθος της αναξιοπιστία του: από τη μια λέει ότι έχει τη διάθεση να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο, αλλά από την άλλη όποτε έχει χρειαστεί το αξιοποιεί για να δέσει τα χέρια της Δικαιοσύνης και αυτή να μην μπορεί να ερευνήσει ποτέ τις ευθύνες των υπουργών της κυβέρνησης».

Όπως σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να είναι πεδίο κομματικών τακτικισμών» και πως «απαιτείται συναίνεση, σοβαρότητα και καθαροί κανόνες στο διάλογο». Γι’ αυτό, είπε, «θα απευθύνω κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για μια γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε κανείς πολιτικός να μην στέκεται πάνω από τον νόμο».

Τόνισε ότι «παράλληλα, είναι ώρα και για άλλες ουσιαστικές τομές: ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου, αναβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών, ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος απέναντι στις μεγάλες ανισότητες και μια δικαιοσύνη πραγματικά ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία. Απαιτείται επίσης η διασφάλιση της ακεραιότητας των θεσμών μας σε νέα πεδία, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από ισχυρές ανεξάρτητες αρχές».

Καταλήγοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών, κοινωνικών και γεωπολιτικών αλλαγών, «η απάντηση είναι μόνο μία: περισσότερη, δικαιότερη και καλύτερα οργανωμένη δημοκρατία».

«Η ιστορική συγκυρία δεν θα μας συγχωρέσει μια απλή αναπαλαίωση. Χρειαζόμαστε τομές, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ανθεκτικές στον χρόνο αλλά και στη συνείδηση του πολίτη. Αυτό άλλωστε είναι και το ιστορικό αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ και της δημοκρατικής παράταξης. Αυτός είναι και ο ρόλος μας σήμερα: να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα των τάσεων που διαμορφώνουν το περιβάλλον γύρω μας, ώστε να πράττουμε διορατικά με το βλέμμα στραμμένο στον μακρύ χρόνο της Δημοκρατίας και της κοινωνίας», ανέφερε.