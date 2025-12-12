Eurovision: Το Nemo επιστρέφει το βραβείο του, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Το 2024 το Nemo έγραψε ιστορία στην Eurovision, καθώς έγινε το πρώτο non binary άτομο που κέρδισε τον μουσικό διαγωνισμό. Τότε είχε εκπροσωπήσει την Ελβετία με το κομμάτι «The Code». Δύο χρόνια σχεδόν μετά τη νίκη του, ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέφει το βραβείο που έλαβε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, στην ευρωπαϊκή γιορτή του τραγουδιού.

«Ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης, σήμερα, δεν πιστεύω πια ότι αυτό το τρόπαιο έχει μια θέση στο ράφι μου», ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram. Το Nemo είχε ήδη ενώσει τη φωνή του με εκείνους που ζητούσαν να αποκλειστεί το Ισραήλ από τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο.

«Η Eurovision υποτίθεται ότι υπερασπίζεται την ενότητα, τη συμπερίληψη, την αξιοπρέπεια όλων (…) Αλλά η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, την ώρα που η Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα (ότι διαπράχθηκε) γενοκτονία, καταδεικνύει μια προφανή σύγκρουση μεταξύ αυτών των ιδανικών και των αποφάσεων που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU)», συνέχισε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nemo (@nemothings)

«Το θέμα δεν είναι τα άτομα ή οι καλλιτέχνες. Είναι ότι ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε κατ’ επανάληψη για να εξωραϊστεί η εικόνα ενός κράτους που κατηγορήθηκε για σοβαρές θηριωδίες», πρόσθεσε το πρώτο μη δυαδικό άτομο που κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού, ο οποίος ήδη σημαδεύεται από διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Χθες Τετάρτη η δημόσια τηλεόραση της Ισλανδίας RUV ανακοίνωσε ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026, επειδή η EBU έδωσε το πράσινο φως για να συμμετάσχει το Ισραήλ. Η Ισλανδία είναι η πέμπτη χώρα, μετά την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, που αποχωρεί για τον λόγο αυτό.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η πλειονότητα των χωρών της EBU έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαίο να προχωρήσει σε ψηφοφορία για να εγκρίνει τη συμμετοχή της δημόσιας ισραηλινής τηλεόρασης ΚΑΝ.

«Όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται, είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά. Για αυτό αποφάσισα να στείλω πίσω το τρόπαιο στην έδρα της EBU στη Γενεύη, με ευγνωμοσύνη και ένα σαφές μήνυμα: υλοποιήστε τις αξίες σας», πρόσθεσε το Nemo, τοποθετώντας το βραβείο του σε μια κούτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ