Η πιο συγκινητική χριστουγεννιάτικη διαφήμιση: Η Κίρα Νάιτλι ερωτεύεται και όλοι «λιώνουν»- ΒΙΝΤΕΟ

Τι συμβαίνει όταν “συναντιούνται” μία σταρ, η βραβευμένη με Bafta και με υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσές Σφαίρες Κίρα Νάιτλι, ένας δημοφιλής κωμικός – ο Τζο Γουίλκινσον – και μία βραβευμένη με Bafta σκηνοθέτης – η Μόλι Μάνερς; Ένα εξαίσιο αποτέλεσμα. Ένα τετράλεπτο ταινιάκι, μία διαφήμιση τεσσάρων λεπτών απολύτως υψηλών προδιαγραφών.

Η ιστορία μάγεψε τους Βρετανούς και βασίζεται στην ιδέα ότι ένας νέος έρωτας γεννιέται μέσα από την αγάπη που μοιράζονται δύο άνθρωποι για το φαγητό. Φυσικά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η διαφήμιση ξεκινά καθώς συναντιούνται για πρώτη φορά στο τμήμα τυριών του σούπερ μάρκετ και κορυφώνεται με τον Γουίλκινσον να μαγειρεύει μια συνταγή της γιαγιάς της Νάιτλι.

Στο soundtrack της τετράλεπτης ταινίας με τίτλο “Το τέλειο δώρο” ακούγεται το τραγούδι “She’s A Star” από το βρετανικό συγκρότημα James.

Πρόκειται, όπως εξήγησε η σκηνοθέτης της ταινίας, για μια μικροσκοπική ρομαντική κομεντί με το φαγητό ως γλώσσα αγάπης βαθιά ριζωμένη στην καρδιά μας.

Εκπροσωπώντας τη βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Waitrose, ο Νέιθαν Άνσελ, δήλωσε:

“Η τετράλεπτη χριστουγεννιάτικη ταινία μας – μια πρωτιά στην κατηγορία των διαφημίσεων για τα Χριστούγεννα – αποτίει φόρο τιμής στην ρομαντική κωμωδία, αναδεικνύει τις εορταστικές προσφορές φαγητού της Waitrose και ενισχύει τα θερμά συναισθήματα της εορταστικής περιόδου”.