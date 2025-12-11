Η πιο συγκινητική χριστουγεννιάτικη διαφήμιση: Η Κίρα Νάιτλι ερωτεύεται και όλοι «λιώνουν»- ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Μια τετράλεπτη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση, με πρωταγωνιστές την Κίρα Νάιτλι και τον κωμικό Τζο Γουίλκινσον, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Bafta Μόλι Μάνερς, έχει μαγέψει τους Βρετανούς.
  • Η ιστορία της διαφήμισης βασίζεται στην ιδέα ότι ένας νέος έρωτας γεννιέται μέσα από την αγάπη που μοιράζονται δύο άνθρωποι για το φαγητό, την περίοδο των Χριστουγέννων.
  • Πρόκειται για μια «μικροσκοπική ρομαντική κομεντί» που εκπροσωπεί τη βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Waitrose, αναδεικνύοντας τις εορταστικές προσφορές φαγητού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΙΡΙ ΝΑΙΤΛΙ

Τι συμβαίνει όταν “συναντιούνται” μία σταρ, η βραβευμένη με Bafta και με υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσές Σφαίρες Κίρα Νάιτλι, ένας δημοφιλής κωμικός – ο Τζο Γουίλκινσον – και μία βραβευμένη με Bafta σκηνοθέτης – η Μόλι Μάνερς; Ένα εξαίσιο αποτέλεσμα. Ένα τετράλεπτο ταινιάκι, μία διαφήμιση τεσσάρων λεπτών απολύτως υψηλών προδιαγραφών.

Η ιστορία μάγεψε τους Βρετανούς και βασίζεται στην ιδέα ότι ένας νέος έρωτας γεννιέται μέσα από την αγάπη που μοιράζονται δύο άνθρωποι για το φαγητό. Φυσικά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η διαφήμιση ξεκινά καθώς συναντιούνται για πρώτη φορά στο τμήμα τυριών του σούπερ μάρκετ και κορυφώνεται με τον Γουίλκινσον να μαγειρεύει μια συνταγή της γιαγιάς της Νάιτλι.

Στο soundtrack της τετράλεπτης ταινίας με τίτλο “Το τέλειο δώρο” ακούγεται το τραγούδι “She’s A Star” από το βρετανικό συγκρότημα James.

Πρόκειται, όπως εξήγησε η σκηνοθέτης της ταινίας, για μια μικροσκοπική ρομαντική κομεντί με το φαγητό ως γλώσσα αγάπης βαθιά ριζωμένη στην καρδιά μας.
Εκπροσωπώντας τη βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Waitrose, ο Νέιθαν Άνσελ, δήλωσε:

“Η τετράλεπτη χριστουγεννιάτικη ταινία μας – μια πρωτιά στην κατηγορία των διαφημίσεων για τα Χριστούγεννα – αποτίει φόρο τιμής στην ρομαντική κωμωδία, αναδεικνύει τις εορταστικές προσφορές φαγητού της Waitrose και ενισχύει τα θερμά συναισθήματα της εορταστικής περιόδου”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Ανησυχία για το δημογραφικό στη Γερμανία – «Γερνάει» και μειώνεται ο πληθυσμός

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:12 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Τι δείχνει το ρεσάλτο των ΗΠΑ στο τάνκερ «Skipper» ανοικτά της Βενεζουέλας – Η πίεση στον Μαδούρο και η νομιμοποίηση αντίστοιχων επιχειρήσεων

Το ρεσάλτο των ΗΠΑ  στο τάνκερ του «σκοτεινού στόλου», ανοικτά της Βενεζουέλας, ερμηνεύθηκε ως...
22:17 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Δανία: Η σαμπάνια του γάμου της Νταϊάνα και του Καρόλου δεν βρήκε αγοραστή

Μια σπάνια φιάλη σαμπάνιας, magnum Dom Pérignon Vintage 1961, που σερβιρίστηκε στον γάμο της π...
21:53 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Βενετία: Γυναίκα έκλεψε σκάφος και το έριξε σε μαρμάρινο στηθαίο, κοντά στη Γέφυρα του Ριάλτο

Στη Βενετία, μια γυναίκα έκλεψε σκάφος μεταφοράς δεμάτων και, προσπαθώντας να το χειριστεί χωρ...
21:38 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν κι άλλα ρεσάλτα σε τάνκερ με πετρέλαιο από την Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να σταματήσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα