First Dates: Ο έρωτας έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις, απόψε στις 21:00 στο Star

Μια ακόμα συναρπαστική εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates απόψε στις 21:00 στο Star.

Στο First Dates, κάθε βράδυ γράφεται μια καινούρια ιστορία αγάπης. Άγνωστοι συναντιούνται για πρώτη φορά με μοναδικό σύμμαχο την καρδιά τους, ενώ η Ζεν δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για ανατροπές, χημεία και μικρές στιγμές μαγείας, που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά!

Η Κατερίνα, με τα μπλε μαλλιά και τα γαλανά μάτια, ψάχνει έναν άντρα που θα της θυμίζει τραγούδι του John Lennon και θα μπορεί να χορεύει μαζί του σε λάτιν ρυθμούς.

Ο Κωνσταντίνος αγαπά και εκείνος τη Λατινική Αμερική και είναι έτοιμος να ακολουθήσει το ρυθμό της. Αν όλα πάνε καλά στο ραντεβού τους, ίσως γίνει η αρχή που θα τους ενώσει στη ζωή, με μια χορογραφία αποκλειστικά για δύο!

Ο 37χρονος Κωνσταντίνος είναι χωρισμένος και νιώθει έτοιμος, πλέον, να ζήσει νέες εμπειρίες! Αναζητά τη γυναίκα αυτή που θα τον κάνει να νιώσει αμέσως σύνδεση μαζί της.

Η Άντα, ανεξάρτητη, γεμάτη ζωντάνια και αυτοπεποίθηση, ψάχνει τον άντρα που θα αντέξει την ένταση και την ατελείωτη ενέργειά της. Ένα ραντεβού που προμηνύεται… εκρηκτικό!

Η γοητευτική Μαίρη επιστρέφει στο First Dates για να δώσει μια ακόμα ευκαιρία στον έρωτα! Ψάχνει συντροφιά και δεν θα σταματήσει μέχρι να βρει τον άντρα που θα της ταιριάζει.

Ο Παναγιώτης είναι ξεκάθαρος με τις επιθυμίες του και δεν διστάζει να τις εκφράσει από το πρώτο κιόλας ραντεβού. Θα βρουν κοινό κώδικα επικοινωνίας ή η υπερβολική ειλικρίνεια του Παναγιώτη θα σταθεί, τελικά, εμπόδιο;

Για άλλη μια φορά το First Dates αποδεικνύει πως ο έρωτας δεν έχει κανόνες. Εμφανίζεται εκεί που δεν το περιμένεις, αρκεί να αφήσεις τον εαυτό σου ανοιχτό στο απρόβλεπτο και στη μαγεία του συναισθήματος!