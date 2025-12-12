Βαθμολογία UEFA: Μείωσε και κυνηγά την 10η Τσεχία η Ελλάδα

Θετική ήταν η συγκομιδή για το ελληνικό ποδόσφαιρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε μία εβδομάδα που όλοι οι εκπρόσωποί μας έμειναν αήττητοι στη League phase. Η Ελλάδα συγκέντρωσε πολύτιμους βαθμούς στη συνολική κατάταξη της UEFA και συνεχίζει να ελπίζει για ακόμα καλύτερη θέση στη βαθμολογία των χωρών.

Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της στη Σαμψούντα, επικρατώντας της Σάμσουνσπορ και εξασφαλίζοντας τουλάχιστον την πρόκριση στα πλέι-οφ του Conference League, μαζί με το μπόνους πρόκρισης. Η επιτυχία αυτή δίνει σημαντική ώθηση στη συνολική παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη. Παράλληλα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παραμένουν σε τροχιά πλέι-οφ, μετά τις ισοπαλίες τους απέναντι σε Βικτόρια Πλζεν και Λουντογκόρετς αντίστοιχα.

Το «τριφύλλι» μάλιστα είχε την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την Τσεχία στη μάχη για τη 10η θέση της UEFA, καθώς με ενδεχόμενη νίκη επί της Πλζεν η διαφορά των 2.388 βαθμών θα είχε μειωθεί αισθητά. Παρά τη χαμένη ευκαιρία, η συνολική εικόνα των ελληνικών ομάδων αφήνει αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Η Ελλάδα συγκέντρωσε 800 βαθμούς στη βραδιά και έφτασε τους 42.213 στη συνολική κατάταξη, εκμεταλλευόμενη τις απώλειες των Πολωνών. Από τις ομάδες τους, μόνο η Ράκοφ νίκησε τη Ζρίνσκι, ενώ Γιαγκελόνια και Λέγκια Βαρσοβίας γνώρισαν ήττες-σοκ από Βαγιεκάνο και Νόα. Η Λεχ Πόζναν περιορίστηκε σε ισοπαλία με τη Μάιντς.

Στους Τσέχους, η εικόνα ήταν μικτή. Η Σπάρτα Πράγας επικράτησε της Κραϊόβα στη Ρουμανία, η Βικτόρια Πλζεν πήρε ισοπαλία στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, όμως η Σίγκμα Όλομουτς γνώρισε απρόσμενη ήττα από τη Λίνκολν του Γιβραλτάρ.

Την ίδια ώρα, η Κύπρος ανέβηκε στη βαθμολογία, προσπερνώντας την Αυστρία και πλησιάζοντας την 15η θέση, η οποία δίνει δεύτερη ομάδα στο Champions League και πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η εβδομάδα αυτή αποδείχθηκε συνολικά κερδοφόρα για την Ελλάδα, όχι μόνο λόγω των αποτελεσμάτων, αλλά και γιατί έδειξε πως οι ελληνικές ομάδες μπορούν να σταθούν με συνέπεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κρατώντας ζωντανό το όνειρο της ανόδου στη βαθμολογία της UEFA.