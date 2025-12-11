Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: Έχασε την… ευκαιρία, αλλά έμεινε «ζωντανός» στο κυνήγι της 8άδας

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: Έχασε την… ευκαιρία, αλλά έμεινε «ζωντανός» στο κυνήγι της 8άδας

Ο Παναθηναϊκός είχε μια τεράστια ευκαιρία να πάρει νίκη-χρυσάφι απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, όμως η γνωστή φετινή του αστοχία τον πρόδωσε ξανά. Αν και αγωνίστηκε με παίκτη παραπάνω από το 32ο λεπτό, δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε μία φορά και έμεινε στο 0-0 με τους Τσέχους στο ΟΑΚΑ, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της οκτάδας του Europa League. Παρά την απογοήτευση, η ομάδα του Μπενίτεθ έφτασε τους 10 βαθμούς στη League Phase και παραμένει “ζωντανή” στο κυνήγι της απευθείας πρόκρισης στους “16”.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό, καθώς οι δύο ομάδες έψαχναν να βρουν τα πατήματά τους. Ο Παναθηναϊκός απείλησε πρώτος στο 10ο λεπτό με δυνατή κεφαλιά του Ίνγκασον μετά από κόρνερ, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Η Πλζεν απάντησε άμεσα με δύο φάσεις: στο 17′ ο Μένιτς γύρισε από δεξιά, όμως ο Ίνγκασον έκοψε πριν εκτελέσει ο Αντού, ενώ στο 18′ ο Νέμιτς σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο έξω.

Η δεξιά πλευρά των Τσέχων προκαλούσε προβλήματα με τον Μέμιτς, την ώρα που ο Παναθηναϊκός κέρδιζε μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να δημιουργεί φάσεις. Στο 24’ ο Ζαρουρί πάσαρε στον Τζούριτσιτς, ο οποίος σούταρε με το αριστερό, αλλά ο Βίγκελε μπλόκαρε. Ένα λεπτό μετά, ο Τετέ δοκίμασε νέο σουτ, όμως ήταν αδύναμο. Η αριθμητική ισορροπία άλλαξε στο 32′, όταν ο Γέμελκα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Τετέ. Από εκείνο το σημείο, το “τριφύλλι” πήρε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού και “στρατοπέδευσε” στο μισό γήπεδο των Τσέχων.

Στο 35’ ο Τετέ συνεργάστηκε με τον Ζαρουρί, ο οποίος σέντραρε προς το δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Ίνγκασον δεν πρόλαβε. Ο Βραζιλιάνος ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και διαρκής απειλή. Η Πλζεν δεν το έβαλε κάτω και στο 44’ απείλησε με τον Σουαρέ, όμως ο Λαφόν αντέδρασε σωστά. Στο 45’ ο Καλάμπρια έκανε υπέροχη κούρσα και έβγαλε σέντρα στον Πάντοβιτς, που πήρε την κεφαλιά αλλά δεν βρήκε δίχτυα. Στις καθυστερήσεις, ο Τετέ έκανε ακόμη ένα πλασέ, όμως ο Βίγκελε είπε ξανά “όχι”, κρατώντας το 0-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά για να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα. Είχε την υπεροχή, την κατοχή και συνεχή πίεση στην αντίπαλη περιοχή, όμως του έλειψε η καθαρή τελική ενέργεια. Ο Τετέ στο 58’ βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Λίγο μετά, ο Μπενίτεθ πέρασε στο παιχνίδι τους Τσέριν και Μπακασέτα αντί των Σιώπη και Τουμπά, αναζητώντας τη λύση από τον πάγκο. Οι ευκαιρίες για τους “πράσινους” διαδέχονταν η μία την άλλη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο 62’ ο Τσιριβέγια σούταρε άουτ μετά από ωραία πάσα του Τζούριτσιτς, ενώ στο 63’ και στο 68’ ο Ζαρουρί απείλησε ξανά, με το δεύτερο σουτ του να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ. Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο, έφτιαχνε φάσεις, αλλά δεν μπορούσε να τελειώσει καμία. Στο 75’ μπήκε και ο Σφιντέρσκι στη θέση του Πάντοβιτς, όμως ούτε αυτός κατάφερε να κάνει τη διαφορά. Η Βικτόρια Πλζεν συνέχισε να αμύνεται μαζικά και κράτησε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του και έμεινε στο 0-0, χάνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς. Ωστόσο, παραμένει μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης και πλέον στρέφεται στα επόμενα ματς με στόχο το “εισιτήριο” για τους “16”.

