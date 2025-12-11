Τι δείχνει το ρεσάλτο των ΗΠΑ στο τάνκερ «Skipper» ανοικτά της Βενεζουέλας – Η πίεση στον Μαδούρο και η νομιμοποίηση αντίστοιχων επιχειρήσεων

Το ρεσάλτο των ΗΠΑ στο τάνκερ του «σκοτεινού στόλου», ανοικτά της Βενεζουέλας, ερμηνεύθηκε ως κλιμάκωση της πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ προς τον Νοτιοαμερικανό δικτάτορα και προκάλεσε αμέσως μια ρωσική παρέμβαση, σημειώνει ο Guardian.

Ο πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, τηλεφώνησε στον Μαδούρο την Πέμπτη, για να “επιβεβαιώσει” τη στήριξη της Ρωσίας προς τη σημερινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας, παρά τις εκκλήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, άλλων χωρών της περιοχής και της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο να παραιτηθεί.

Η ρωσική αλληλεγγύη και η κατάφωρη κλοπή

Σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφερόταν ότι ο Πούτιν τηλεφώνησε στον Μαδούρο για να εκφράσει “αλληλεγγύη” προς τον λαό της Βενεζουέλας και για να συνεχίσουν να οικοδομούν οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, που περιλαμβάνει υπεράκτιες πετρελαϊκές δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα.

Ανώτεροι Δημοκρατικοί βουλευτές και τουλάχιστον ένας Ρεπουμπλικανός καταδίκασαν την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου, με έναν από αυτούς να δηλώνει ότι ο Τραμπ “μας οδηγεί υπνοβατώντας σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα”.

Ο Μαδούρο έχει αντιδράσει προκλητικά στην αμερικανική πίεση και η κυβέρνησή του χαρακτήρισε την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου “κατάφωρη κλοπή” και “πράξη διεθνούς πειρατείας”, προσθέτοντας ότι θα “υπερασπιστεί την κυριαρχία, τους φυσικούς πόρους και την εθνική αξιοπρέπειά της με απόλυτη αποφασιστικότητα”.

Αλλά γειτονικές χώρες έχουν πει ότι η αποχώρηση του Μαδούρο θα μπορούσε να βοηθήσει στο να ανοίξει ο δρόμος για το τέλος της κρίσης. Σε ραδιοφωνική συνέντευξη την Πέμπτη, η υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας, Ρόζα Βιγιαβισένσιο, ανέφερε ότι η κυβέρνησή της θα ήταν διατεθειμένη να προσφέρει στον Μαδούρο τόπο διαμονής ή “προστασία” αν αυτό ήταν απαραίτητο.

Αυτό ακολούθησε δημόσια δήλωση του αριστερού προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, την Τετάρτη: “Ήρθε η ώρα για μια γενική αμνηστία και μια μεταβατική κυβέρνηση με τη συμμετοχή όλων και του καθενός”, είπε ο Πέτρο, προσθέτοντας ότι αντιτίθεται σε “εισβολή ξένων” στη Βενεζουέλα, απορρίπτοντας έτσι άμεση δράση των ΗΠΑ.

Ο Σέλσο Αμορίμ, κορυφαίος σύμβουλος του αριστερού προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στον Guardian ότι “το άσυλο είναι λατινοαμερικανικός θεσμός [για] ανθρώπους τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς”, αλλά πρόσθεσε ότι δεν ήθελε να κάνει εικασίες, “ώστε να μην φαίνεται ότι ενθαρρύνω” την ιδέα.

Η Ματσάδο και ο Μαδούρο

Μιλώντας στο Όσλο την Πέμπτη, μετά τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης, η Ματσάδο επανέλαβε την έκκλησή της προς τον Μαδούρο να παραιτηθεί και προέβλεψε ότι σύντομα δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να φύγει από τη Βενεζουέλα. “Φεύγει”, επέμεινε, αν και μέχρι στιγμής ο αυταρχικός ηγέτης δεν έχει δείξει καμία διάθεση να εγκαταλείψει την εξουσία μετά από σχεδόν 13 χρόνια προεδρίας.

Σε συγκέντρωση την Τετάρτη, ο Μαδούρο προέτρεψε τους υποστηρικτές του να είναι έτοιμοι “να σπάσουν τα δόντια της βορειοαμερικανικής αυτοκρατορίας αν χρειαστεί”. Σε μια προφανή προσπάθεια να δείξει αδιαφορία, χόρεψε επίσης υπό τον ήχο του τραγουδιού «Don’t Worry Be Happy» του Μπόμπι ΜακΦέριν.

Ο Ρικάρντο Χάουσμαן, πρώην υπουργός της Βενεζουέλας και υποστηρικτής της αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι πιστεύει πως η δραματική αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής πίεσης στον Μαδούρο είναι ο μόνος τρόπος να εξαναγκαστεί να φύγει.

“Αν γνωρίζεις ότι [πρόκειται να] αντιμετωπίσεις κάποιες κινητικές απειλές από μια αξιόπιστη στρατιωτική δύναμη, τότε ξαφνικά η εξορία ακούγεται πολύ πιο ελκυστική”, είπε ο Χάουσμαν. “Γι’ αυτό θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθεί ξεκάθαρα η στρατιωτική απειλή για να πειστεί ο Μαδούρο να φύγει.”

Ο κληρονόμος της Μπολιβαριανής επανάστασης

Ο Μαδούρο εκλέχθηκε δημοκρατικά το 2013, κληρονομώντας τη Μπολιβαριανή επανάσταση από τον μέντορά του, Ούγκο Τσάβες, αλλά έχει οδηγήσει τη χώρα σε ολοένα και πιο αυταρχική κατεύθυνση.

Ο πρώην συνδικαλιστής ηγέτης πιστεύεται ευρέως, ωστόσο, ότι έκλεψε τις περσινές προεδρικές εκλογές, με ανεξάρτητη ανάλυση δεδομένων ψηφοφορίας που συνέλεξε η αντιπολίτευση να δείχνει ότι ο Μαδούρο υπέστη συντριπτική ήττα από τον σύμμαχο της Ματσάδο, τον συνταξιούχο διπλωμάτη Εντμούντο Γκονσάλες.

Ακόμη και παλιοί σύμμαχοι του τσαβικού κινήματος, όπως οι αριστεροί πρόεδροι της Βραζιλίας και της Κολομβίας, αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τον ισχυρισμό του Μαδούρο ότι νίκησε τον Γκονσάλες, ο οποίος ήταν υποψήφιος στη θέση της Ματσάδο μετά τον αποκλεισμό της.

Αν και η κατάσχεση από τις ΗΠΑ του Skipper, με σημαία Γουιάνας, θεωρήθηκε γρήγορα ως κλιμάκωση της πίεσης προς τη Βενεζουέλα, συνέπεσε επίσης με σειρά επιθέσεων σε άλλα τάνκερ του “σκοτεινού στόλου” σε όλο τον κόσμο που μεταφέρουν πετρέλαιο μεταξύ χωρών που βρίσκονται υπό κυρώσεις, παραβιάζοντας τους διεθνείς ναυτιλιακούς κανονισμούς.

Ναυτιλιακά δεδομένα που συνέλεξε η Windward, μια εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, και κοινοποιήθηκαν στον Guardian, έδειξαν ότι το πλοίο συχνά “παρεμβάλλονταν” τα σήματά του και έκανε πολλαπλά ταξίδια στη Βενεζουέλα και στο Ιράν, που επίσης βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις, και είχε μεταφέρει πετρέλαιο στην Κίνα.

«Η κατάσχεση του Skipper από τις ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι τα τάνκερ του σκοτεινού στόλου είναι πλέον νόμιμος στρατιωτικός στόχος», ανέφερε η εταιρεία σε ανάλυσή της.

Υπάρχουν 30 πλοία υπό κυρώσεις που δραστηριοποιούνται στα ύδατα της Βενεζουέλας, δήλωσε η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων επτά με ψευδή σημαία που επιχειρούν κοντά στην ακτογραμμή.

«Παρά το γεγονός ότι παραβιάζουν τους διεθνείς ναυτιλιακούς κανονισμούς που στηρίζουν το παγκόσμιο εμπόριο, εκατοντάδες από αυτά τα τάνκερ έχουν επιχειρήσει παγκοσμίως χωρίς να αμφισβητηθούν – μέχρι τώρα», ανέφερε.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε την κατάσχεση της Τετάρτης ως ενέργεια επιβολής του νόμου, σημειώνοντας ότι της επιχείρησης ηγήθηκε η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Την ανακοίνωση της κατάσχεσης έκανε η υπουργός Δικαιοσύνης Πάμ Μπόντι. «Η έρευνά μας, με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για την αποτροπή της μεταφοράς πετρελαίου υπό κυρώσεις συνεχίζεται», είπε, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters ο Τραμπ σχεδιάζει και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις.