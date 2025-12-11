ΗΠΑ: Σχεδιάζουν κι άλλα ρεσάλτα σε τάνκερ με πετρέλαιο από την Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να σταματήσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου αυτή την εβδομάδα, καθώς αυξάνουν την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, ανέφεραν την Πέμπτη, στο Reuters, έξι πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η κατάσχεση ήταν η πρώτη απαγόρευση ενός φορτίου πετρελαίου ή δεξαμενόπλοιου από τη Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2019. Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα καθώς οι ΗΠΑ προχωρούν σε μια μεγάλης κλίμακας ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας, στη νότια Καραϊβική και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάνει εκστρατεία για την ανατροπή του Μαδούρο, μεταδίδει το Reuters.

Η κατάσχεση έχει θέσει σε επιφυλακή τους πλοιοκτήτες, τους χειριστές και τις ναυτιλιακές εταιρείες που ασχολούνται με τη μεταφορά βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου, με πολλούς να επανεξετάζουν αν θα αποπλεύσουν από τα βενεζουελάνικα ύδατα τις επόμενες ημέρες όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με πηγές του ναυτιλιακού κλάδου.

Σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομασθούν, λόγω της ευαισθησίας του θέματος, αναμένονται περαιτέρω άμεσες παρεμβάσεις από τις ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και τα οποία ενδέχεται να έχουν μεταφέρει πετρέλαιο και από άλλες χώρες που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις, όπως το Ιράν.

Λίστα με τάνκερ στόχους

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η κατάσχεση από τις ΗΠΑ συνιστά «κλοπή». Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με ένα από τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, οι ΗΠΑ έχουν καταρτίσει έναν κατάλογο με στόχους για πιθανή κατάσχεση αρκετών ακόμη δεξαμενόπλοιων που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις.

Σύμφωνα με δύο από τα άτομα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σχεδίαζαν τις κατασχέσεις εδώ και μήνες. Η μείωση ή η διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, που αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για την κυβέρνηση της χώρας, θα επιβαρύνει τα οικονομικά της κυβέρνησης Μαδούρο.

Η νέα προσέγγιση των ΗΠΑ εστιάζει στις δραστηριότητες του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις στην Κίνα, τον μεγαλύτερο αγοραστή αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν. Ένα μόνο πλοίο συχνά πραγματοποιεί ξεχωριστά δρομολόγια για λογαριασμό του Ιράν, της Βενεζουέλας και της Ρωσίας, πρόσθεσαν οι πηγές.

Η πρόσφατη κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου με το όνομα Skipper οδήγησε τουλάχιστον έναν μεταφορέα να αναστείλει προσωρινά τα ταξίδια τριών πρόσφατα φορτωμένων αποστολών συνολικού όγκου σχεδόν 6 εκατομμυρίων βαρελιών, πετρελαίου που είναι το κύριο εξαγωγικό προϊόν της Βενεζουέλας.

«Τα φορτία είχαν μόλις φορτωθεί και επρόκειτο να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Ασία», δήλωσε ένας εμπορικός διευθυντής που ασχολείται με την εμπορία και τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. «Τώρα τα ταξίδια έχουν ακυρωθεί και τα δεξαμενόπλοια περιμένουν ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, καθώς αυτό είναι πιο ασφαλές», είπε.