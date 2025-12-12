Καλιφόρνια: Ισχυρή έκρηξη σε αγωγό αερίου – Τουλάχιστον 6 τραυματίες, σοβαρές ζημιές σε 3 κτίρια

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Ashland, κοντά στο Hayward της Καλιφόρνια, όταν ισχυρότατη έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά, σοβαρούς τραυματισμούς και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ενώ τρία κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Οι εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τη δύναμη της έκρηξης και την αγωνία των πρώτων στιγμών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cbsnews.com, το περιστατικό σημειώθηκε σε υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου στην East Lewelling Boulevard, ακριβώς νότια του αυτοκινητόδρομου 238, μέσα στην κοινότητα του Ashland. Η έκρηξη σημειώθηκε στις 9:35 το πρωί (τοπική ώρα) της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου 2025, έπειτα από διαρροή αερίου που είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή.

Η εταιρεία Pacific Gas and Electric (PG&E) ανέφερε ότι στις 7:35 το πρωί είχε εντοπιστεί ζημιά στον αγωγό και αμέσως έστειλε τεχνικούς για να απομονώσουν το σημείο. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 9:25 π.μ., όταν σταμάτησε η ροή του αερίου. Ωστόσο, μέσα σε λίγα λεπτά, το αέριο που είχε ήδη διαρρεύσει προκάλεσε την καταστροφική έκρηξη.

Πλάνα από drone και κάμερες ασφαλείας δείχνουν συντρίμμια διάσπαρτα σε μεγάλη ακτίνα, ενώ φαίνεται ξεκάθαρα η ένταση της φωτιάς που ακολούθησε. Τα δύο από τα τρία κατεστραμμένα κτίρια βρίσκονταν στο ίδιο οικοδομικό συγκρότημα κατοικιών. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Αλαμέδα, Ράιαν Νισιμότο, ζημιές υπέστησαν συνολικά τρία κτίρια που ανήκουν σε δύο ιδιοκτησίες, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε μία ακόμη παρακείμενη κατοικία.

Οι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε τοπικά νοσοκομεία, με τους τρεις από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για λόγους ασφαλείας η αστυνομία έκλεισε δύο κοντινούς αυτοκινητόδρομους, μέχρι να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο.

