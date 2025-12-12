Άρης Μουγκοπέτρος: Ξέσπασε για το φτύσιμο του Βαλάντη στους μουσικούς του

Δημόσια παρέμβαση έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, παίρνοντας θέση για το περιστατικό με τον Βαλάντη, ο οποίος φέρεται να έφτυσε τους μουσικούς του κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε κέντρο διασκέδασης. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου υπερασπίστηκε τους μουσικούς, μιλώντας με λόγια που προκάλεσαν αίσθηση, λίγες ημέρες μετά την προβολή του περιστατικού στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, μέσα από ανάρτησή του, στάθηκε στο πλευρό των μουσικών, τονίζοντας ότι είναι «ψυχούλες» και συχνά δουλεύουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για ένα «ψευτονυχτοκάματο της πείνας». Επισήμανε ότι, ακόμη και το φτύσιμο, είναι «πολύ λίγο» μπροστά σε όσα έχουν βιώσει εκείνος και άλλοι συνάδελφοί του στον χώρο, ο οποίος -όπως είπε- δεν είναι τόσο γνωστός όσο το θέατρο, αλλά είναι από τους πιο σκληρούς. «Κανείς δεν είναι σκλάβος κανενός», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ο Βαλάντης έφτυσε τους μουσικούς του και σωστά κάνατε και το προβάλατε. Οι μουσικοί μας, οι περισσότεροι, είναι ψυχούλες και στην κυριολεξία είναι οι αφανείς ήρωες και ο ρόλος τους είναι καταλυτικός στο να βγει αυτό το αποτέλεσμα και το σημαντικότερο, τις πιο πολλές φορές, με ένα “ψευτονυχτόκαμμα” της πείνας. Εάν μπείτε στον κόπο και διαβάσετε λίγο από το βιβλίο μου, θα καταλάβετε ότι μέχρι και το φτύσιμο είναι πολύ πολύ λίγο μπροστά σε όλα αυτά που έχω περάσει εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοί μου, που δεν μπορεί να τους δοθεί τόσο εύκολα το βήμα και να πουν τι πραγματικά συμβαίνει. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο αυτό να βγει προς τα έξω, γιατί ο κύκλος μας δεν είναι τόσο γνωστός όσο π.χ. του θεάτρου. Και εννοείται ότι δεν το λέω για να στοχοποιήσω το χώρο του θεάτρου, που σέβομαι και θαυμάζω απεριόριστα. Το λέω γιατί μπορεί ο δικός μας ο χώρος να μην είναι τόσο γνωστός, όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι από τους χειρότερους. Αλλά και πάλι θα σας πω ότι δεν είναι όλα μαύρο και υπάρχουν και συνάδελφοι ψυχάρες και καλλιτεχνάρες. ΥΓ: Κανείς δεν είναι σκλάβος κανενός», έγραψε ο Μουγκοπέτρος.

Ο ίδιος ο Βαλάντης, από την πλευρά του, είχε μιλήσει δημόσια για το συμβάν πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, δίνοντας τη δική του εξήγηση. Όπως ανέφερε, το περιστατικό συνέβη πριν από περίπου τέσσερις εβδομάδες και σημείωσε πως ο χώρος της νυχτερινής διασκέδασης είναι πολύ απαιτητικός, με περιορισμένο χρόνο για πρόβες. Υποστήριξε ότι μασούσε τσίχλα λόγω των σιελογόνων αδένων και αναγνώρισε το λάθος του, ζητώντας συγγνώμη.

«Αυτό το περιστατικό έγινε πριν 4 εβδομάδες. Δυστυχώς η νύχτα είναι δύσκολη, γίνονται ελάχιστες πρόβες. Δεν είχαμε εμείς την πολυτέλεια. Επειδή σέβομαι πολύ την μουσική, την τσίχλα την μασάμε γιατί είναι οι σιελογόνοι αδένες. Πρώτα απ’ όλα είδα τον εαυτό μου και να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα που είδατε. Τον εκνευρισμό μου. Γινόταν συνέχεια αυτό το πράγμα», είχε πει ο τραγουδιστής.

