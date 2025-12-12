ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα παρέμβει τηλεφωνικά για τη σύγκρουση Ταϊλάνδης-Καμπότζης

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη πως σκοπεύει να προχωρήσει σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, με στόχο να συμβάλει στην επίτευξη μιας συμφωνίας που θα βάλει τέλος στις έντονες συγκρούσεις ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στην περιοχή, την ώρα που η Ταϊλάνδη εισέρχεται σε προεκλογική τροχιά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ έλαβε την επίσημη έγκριση για τη διάλυση του Κοινοβουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο για εθνικές εκλογές στις αρχές του επόμενου έτους. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να διεξαχθούν εντός 45 έως 60 ημερών από την έκδοση του σχετικού Βασιλικού Διατάγματος.

Μέχρι τότε, ο Ανουτίν θα ηγείται μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης με περιορισμένες αρμοδιότητες, χωρίς τη δυνατότητα να προχωρήσει σε νέες δημοσιονομικές πολιτικές ή να εγκρίνει νέο προϋπολογισμό. Αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο ίδιος με ανάρτησή του στο Facebook έστειλε σαφές μήνυμα, γράφοντας: «Θα ήθελα να επιστρέψω την εξουσία στον λαό».

