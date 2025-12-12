Ντόναλντ Τραμπ: Οργή του προέδρου των ΗΠΑ για τις δημοσκοπήσεις – «Πότε θα αναγνωριστεί η καλύτερη οικονομία στην ιστορία της Αμερικής;»

Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων που καταγράφουν εντεινόμενη αμφισβήτηση των Αμερικανών για την οικονομική του πολιτική.

Ο ρεπουμπλικάνος, μέσα από την πλατφόρμα Truth Social, έγραψε: «Πότε θα πιστωθώ πως δημιούργησα, χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας; Πότε θα καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται;». Παράλληλα, δεν παρέλειψε να επιτεθεί ξανά στον Τζο Μπάιντεν, ρίχνοντάς του την ευθύνη για την οικονομική κατάσταση και τον πληθωρισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «καταστροφή» που, όπως λέει, κληρονόμησε.

Σε αυτό το κλίμα ήρθε να προστεθεί και η δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου του Σικάγο, για λογαριασμό του Associated Press, σύμφωνα με την οποία μόλις το 31% των Αμερικανών δηλώνει ικανοποιημένο από την οικονομική πολιτική του Τραμπ. Το ποσοστό αυτό, που τον Μάρτιο ήταν στο 40%, είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο ζήτημα, ακόμα και σε σύγκριση με την πρώτη του θητεία.

Η ίδια έρευνα καταγράφει πως το 68% των πολιτών θεωρεί ότι η οικονομία της χώρας πάει άσχημα. Αυτή η γενικευμένη δυσαρέσκεια έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που προβάλλει ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι είχε αναδειχθεί στην προεδρία, μεταξύ άλλων, και με βασικό σύνθημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ο 79χρονος πολιτικός επανέλαβε χθες πως “οι τιμές πέφτουν γρήγορα” και πανηγύρισε για την πορεία των δεικτών του χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθωρισμός, που είχε σημειώσει αύξηση την περίοδο Μπάιντεν, υποχώρησε στην αρχή της νέας διακυβέρνησης Τραμπ, τον Ιανουάριο, όμως από τον Απρίλιο αρχίζει να επιταχύνεται ξανά.

Οι τελευταίες επίσημες μετρήσεις, που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Σεπτέμβριο, έδειξαν ότι ο πληθωρισμός αυξανόταν με ετήσιο ρυθμό 2,8%. Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία για τον Οκτώβριο, αφού η κυβέρνηση Τραμπ επικαλέστηκε την παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους. Οι τιμές του Νοεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν από τις αρμόδιες αρχές την ερχόμενη εβδομάδα.

🔥 @PressSec: The Trump Admin is working hard EVERY DAY to bring down the cost of living through bigger paychecks and lower prices: 💸 Real wages rising

📉 Inflation down While there is more work to do, this is HUGE progress from the disaster the Biden Admin left behind. pic.twitter.com/VSSV41zprQ — The White House (@WhiteHouse) December 12, 2025

Σε ερώτηση δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, απάντησε πως «όσον αφορά το κόστος ζωής, όλοι οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι, στην πραγματικότητα, η οικονομία είναι καλύτερη και πιο δυναμική από ό,τι επί προηγούμενης κυβέρνησης».