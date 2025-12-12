ΑΕΚ: Τι χρειάζεται για να τερματίσει στην πρώτη 8άδα της League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ κατάφερε να φέρει τον εαυτό της σε εξαιρετική θέση μετά τα σπουδαία διπλά σε Φλωρεντία και Σαμψούντα, με πιο πρόσφατο το 2-1 απέναντι στη Σαμσουνσπόρ μέσα στην Τουρκία. Με τη νίκη αυτή, η Ένωση έφτασε τους δέκα βαθμούς στη φάση των ομίλων του Conference League, γράφοντας άλλη μία σημαντική σελίδα στην ιστορία της.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει εξασφαλισμένη την παρουσία της στα playoffs, δηλαδή στην τελική 24άδα της διοργάνωσης. Όμως ο στόχος είναι ένας: η απευθείας πρόκριση στους “16”. Με νίκη επί της Κραϊόβα στην OPAP Arena, η ΑΕΚ “κλειδώνει” το εισιτήριο χωρίς να την απασχολούν τα υπόλοιπα ματς.

Ακόμη και με ισοπαλία, υπάρχει σενάριο πρόκρισης, αρκεί να επαληθευτούν τουλάχιστον επτά από τα έντεκα συγκεκριμένα αποτελέσματα που αφορούν άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα:

Μάιντς – Σαμσουνσπόρ: Να έρθει ισοπαλία, ώστε να μείνουν και οι δύο πίσω από την ΑΕΚ. Αν υπάρξει νικητής, θα την προσπεράσει. Σπάρτα – Αμπερντίν: Να μη νικήσουν οι Τσέχοι. Ράγιο – Ντρίτα: Να λήξει ισόπαλο ή αν κερδίσει η Ντρίτα, να μην ξεπεράσει τη διαφορά τερμάτων της ΑΕΚ. Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο: Να μη νικήσουν οι Άγγλοι. ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια: Να μη κερδίσουν οι Κύπριοι. Λωζάνη – Φιορεντίνα: Να έρθει ισοπαλία ή, αν κερδίσει η Λωζάνη, να μη ξεπεράσει τη διαφορά τερμάτων της ΑΕΚ. Τσέλιε – Σέλμπουρν: Να μη νικήσουν οι Σλοβένοι. Γιαγκελόνια – Άλκμααρ: Θέλει νίκη των Πολωνών ή ισοπαλία, αρκεί να μη ξεπεραστεί η διαφορά τερμάτων της ΑΕΚ. Ομόνοια – Ρακόφ: Θέλει νίκη της Ομόνοιας και να παραμείνει κάτω η διαφορά τερμάτων της ΑΕΚ. Ντιναμό Κιέβου – Νόα: Αν κερδίσει η Νόα, να μην υπερβεί τη διαφορά τερμάτων της ΑΕΚ. Σαχτάρ – Ριέκα: Τη συμφέρει η νίκη ή η ισοπαλία για τους Ουκρανούς. Αν κερδίσει η Ριέκα, να μην ξεπεράσει τη διαφορά τερμάτων της Ένωσης.

Από όλα αυτά τα ματς, πρέπει να επιβεβαιωθούν τουλάχιστον επτά αποτελέσματα για να τερματίσει η ΑΕΚ στην οκτάδα. Όπως γίνεται κατανοητό, με ισοπαλία τα πράγματα δυσκολεύουν, αφού ο συνδυασμός των απαιτούμενων αποτελεσμάτων είναι αρκετά πολύπλοκος. Θεωρητικά υπάρχει η πιθανότητα να περάσει και με δέκα βαθμούς, όμως οι πιθανότητες είναι αισθητά μειωμένες.